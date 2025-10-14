Evita la cárcel tras admitir haber violado dos veces a una menor en un hotel de Lugo después de darle MDMA

Un joven de Lugo ha conseguido evitar su ingreso en prisión tras reconocer haber violado en dos ocasiones a una menor en un hotel de la ciudad después de suministrarle MDMA durante una noche de consumo de alcohol y drogas. La Audiencia Provincial de Lugo resolvió este martes el caso con una sentencia de conformidad entre la Fiscalía, la acusación particular y la defensa, lo que permitió reducir de ocho a dos años la pena de prisión inicialmente solicitada por el Ministerio Público.

El tribunal tuvo en cuenta como atenuante la reparación parcial del daño, ya que el acusado abonó una parte de la indemnización y se comprometió a pagar el resto —más de 12.000 euros— en un plazo máximo de 24 meses. Gracias a esta circunstancia, y al tratarse de una pena inferior a dos años, el joven podrá eludir la cárcel siempre que no vuelva a delinquir en los próximos cuatro años.

Una noche de copas y drogas que terminó en agresión

Los hechos se remontan al año 2022, cuando la víctima, menor de edad, pasó la noche de copas con el acusado en Lugo, consumiendo ambos alcohol y sustancias estupefacientes. Según el relato de hechos probados, el joven le suministró MDMA y posteriormente la llevó a un hotel, donde, tras realizarle varios tocamientos, “la violó vaginalmente, sin preservativo, y tras someterla agarrándola por el cuello en dos ocasiones”.

Tras las agresiones, el joven dejó a la menor —que se encontraba totalmente desorientada— en el municipio lucense de Sarria. Allí logró localizar a su madre y a su hermana, que la acompañaron para interponer la denuncia que dio origen a la investigación judicial.

Medidas complementarias y prohibiciones

Además de la condena de dos años de prisión suspendida, la Audiencia impone al agresor una orden de alejamiento que le prohíbe acercarse a menos de 200 metros de la víctima o comunicarse con ella durante los próximos cuatro años.

También deberá cumplir dos años de libertad vigilada una vez finalice el periodo de suspensión, y tendrá prohibido ejercer cualquier actividad profesional o voluntaria relacionada con menores durante los próximos tres años.