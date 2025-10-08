La jueza deja en libertad al conductor detenido por el atropello mortal de un vecino de Corcubión

La jueza del Tribunal de Instancia de Corcubión, plaza número 2, ha decretado la puesta en libertad del hombre detenido por atropellar mortalmente a un peatón en Cee (A Coruña) y darse a la fuga. El investigado, que fue arrestado en Fisterra, está acusado de homicidio por imprudencia y de abandonar el lugar del accidente.

Según informaron fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), el fiscal no solicitó su ingreso en prisión, por lo que la magistrada no podía decretarlo. En su lugar, ha acordado varias medidas cautelares: el investigado deberá presentarse en el juzgado los días 1 y 15 de cada mes, se le priva del permiso de conducir hasta que finalice el procedimiento —aunque la Guardia Civil ha informado de que ya lo tenía retirado por pérdida total de puntos— y se le ha retirado el pasaporte.

Atropello mortal en un paso de peatones

El suceso tuvo lugar el pasado martes en la carretera AC-445, a la altura del punto kilométrico 0.750, en el municipio de Cee. Un vehículo sin identificar en ese momento arrolló a un peatón que cruzaba un paso de cebra, causándole la muerte.

Tras conocerse el accidente, el Equipo de Investigación de Siniestros Viales (EIS) de Santiago de Compostela se desplazó al lugar para realizar las primeras diligencias. Paralelamente, la Unidad de Investigación de Seguridad Vial (UNIS) del Sector de Tráfico de Galicia desplegó un amplio dispositivo con el objetivo de localizar el vehículo y al conductor responsable.

Complejo operativo

En la investigación participaron también efectivos del Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT), que analizaron las evidencias encontradas en el lugar del siniestro. Según detalló la Guardia Civil, “un análisis exhaustivo” de las pruebas permitió identificar el vehículo presuntamente implicado.

Además, el Equipo Periférico de Reconstrucción de Accidentes de Tráfico (EPRAT), junto con la UNIS del Subsector de Tráfico de A Coruña, colaboró en la reconstrucción del accidente para determinar la posible velocidad a la que circulaba el coche en el momento del impacto.

Detención en Fisterra e intervención del vehículo

Finalmente, los agentes lograron localizar el vehículo y procedieron a intervenirlo en el domicilio del investigado, situado en Fisterra. Allí fue detenido como presunto autor de tres delitos: homicidio por imprudencia, abandono del lugar del accidente y un delito contra la seguridad vial, al haber perdido la vigencia de su permiso de conducción.

El caso continúa bajo investigación judicial mientras se completan los informes técnicos y periciales que permitirán esclarecer las circunstancias exactas del siniestro.