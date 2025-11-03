Muere una persona atropellada por un vehículo en Noia (A Coruña)

Una persona perdía la vida en la tarde de ayer tras ser atropellada por un vehículo en el municipio coruñés de Noia. El trágico suceso tuvo lugar en la carretera provincial DP-1105, en el punto kilométrico 1, a la altura de la parroquia de Argalo.

Según ha informado el 112 Galicia, fue un particular quien alertó de que un peatón había sido alcanzado por un coche en la citada vía. De inmediato, el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE-112) activó un operativo de urgencia que movilizó a distintos equipos de intervención.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que solo pudieron confirmar el fallecimiento de la víctima, así como los Bomberos de Boiro, el Grupo de Emerxencias Supramunicipal (GES) de Noia, la Guardia Civil de Tráfico, la Policía Local y miembros de Protección Civil.

Por el momento, no han trascendido las circunstancias exactas del atropello. La Guardia Civil ha abierto una investigación para determinar las causas del siniestro, que obligó a interrumpir parcialmente la circulación en la carretera.