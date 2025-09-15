Rueda califica de “salvajada” la guerra en Gaza y acusa a Sánchez de “auténtico irresponsable” por avalar las protestas

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, dedicó este lunes una parte de su comparecencia tras la reunión semanal del Ejecutivo gallego a valorar tanto la escalada de violencia en Gaza como las consecuencias que este conflicto está teniendo en España.

Preguntado expresamente sobre si considera que la actuación de Israel puede calificarse de genocidio, el dirigente autonómico optó por no emplear esa definición, pero sí denunció que lo que ocurre en la Franja es “una auténtica salvajada que no tiene nombre” y que “tiene que parar cuanto antes”.

“Las denominaciones más técnicas creo que no pueden ocultar lo que está pasando allí y que están muriendo miles de personas, y eso debe parar”, argumentó Rueda, quien quiso poner el foco en la magnitud de la tragedia humanitaria.

No obstante, el mandatario gallego se refirió también a una de las derivadas del conflicto: las protestas propalestinas registradas en España durante las últimas semanas. Estas movilizaciones, que ya habían generado incidentes en otras comunidades autónomas, obligaron este domingo a cancelar la etapa final de la Vuelta a España en Madrid, un hecho que el presidente de la Xunta consideró de especial gravedad.

Medios inadecuados

En este contexto, Rueda subrayó que los “métodos” que algunas personas están utilizando para mostrar su rechazo a “las miles de muertes en Gaza” no son, en ningún caso, los adecuados. “No se trata de restar importancia al dolor ni a la indignación, pero hay formas y consecuencias que deben medirse con responsabilidad”, señaló, reclamando un mayor sentido de la proporcionalidad en las protestas.

El presidente autonómico fue más allá y criticó duramente la actitud del jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, al que acusó de “auténtico irresponsable” por avalar con sus declaraciones y gestos este tipo de movilizaciones.

“No son de recibo las actitudes del presidente del Gobierno”, sentenció Rueda, que insistió en que un dirigente de su nivel debería actuar con prudencia y no alentar comportamientos que acaban teniendo un alto coste para el país, como la suspensión de un evento deportivo de gran proyección internacional.

Rueda quiso dejar claro que su rechazo a la violencia en Oriente Próximo no se contradice con su desaprobación de las formas que adoptan algunas protestas en España. Según su visión, ambas situaciones deben ser abordadas desde la responsabilidad: “Hay que decir alto y claro que lo que sucede en Gaza es una salvajada, pero también que las protestas no pueden convertirse en un problema añadido para nuestra convivencia ni para la imagen de España”.