Rueda, en la comisión de investigación: “Aquí no hubo ni Koldos ni Aldamas”

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, protagonizó una tensa comparecencia en la comisión de investigación parlamentaria sobre la contratación pública del Gobierno gallego en los últimos años. Durante su intervención, Rueda aseguró que toda la gestión contractual de la Xunta se ha realizado cumpliendo "escrupulosamente" la ley y lanzó críticas al Gobierno central, marcando distancias con los casos que han salpicado a la administración estatal: "En Galicia no hubo Koldos ni Aldamas; eso fue en el Gobierno de España. Aquí no tenemos nada de lo que avergonzarnos".

Sin embargo, el mandatario evitó profundizar en temas controvertidos que afectan directamente a su administración, como los contratos adjudicados a Eulen, empresa en la que trabaja como directiva la hermana del expresidente Alberto Núñez Feijóo, o los encargos realizados a una compañía vinculada al cuñado del líder del PP para el rastreo durante la pandemia. Pese a las críticas de la oposición, Rueda insistió en que no se ha cometido ninguna ilegalidad y que la Xunta ha actuado con transparencia en todos sus procedimientos.

En su intervención, el presidente gallego también cargó contra los grupos de la oposición, acusándolos de utilizar la comisión para "difamar" y para introducir en el Parlamento autonómico lo que calificó como "política tóxica". En referencia directa al BNG y al Partido Socialista, señaló que no acudiría al órgano para ser cómplice de estrategias destinadas a "tapar problemas internos" o desviar la atención mediática de cuestiones a nivel nacional.

"No estoy aquí para participar en una comisión de difamación, ni para trasladar recados a gente que no está aquí —en alusión a Núñez Feijóo—, ni para hacer ruido aquí y que no se hable del ruido de fuera", afirmó Rueda. También defendió como "necesaria" la construcción del hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo bajo un modelo de concesión privada, argumentando que fue "la única manera posible" de llevar a cabo el proyecto.

La oposición, por su parte, criticó duramente la actitud del presidente y su estrategia discursiva. Desde el BNG acusaron a Rueda de tratar de desviar el foco hacia Madrid para evitar dar explicaciones sobre las contrataciones en Galicia. Mientras tanto, el PSdeG señaló que el presidente utilizó la comisión para justificar prácticas cuestionables y encubrir posibles favoritismos en la adjudicación de contratos.