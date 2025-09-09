Sale de prisión el investigado por el gran incendio de Oímbra (Ourense), aunque seguirá imputado

El hombre de 46 años detenido en agosto por provocar presuntamente el gran incendio forestal de Oímbra (Ourense) saldrá de prisión tras la decisión de la jueza de Verín, que atendió la petición de la Fiscalía. El investigado llevaba en la cárcel desde el 17 de agosto, acusado de originar el fuego mientras realizaba trabajos de limpieza y desbroce.

Según recoge Europa Press, la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Verín entendió que el riesgo de reiteración del delito y de destrucción de pruebas “ha perdido intensidad”, por lo que ya no estaba justificada la medida de prisión provisional.

No obstante, el hombre continuará investigado por un delito de incendio por imprudencia grave, así como por lesiones graves y daños. Como parte de las medidas cautelares, deberá comparecer periódicamente en el juzgado mientras dure la instrucción.

El incendio de Oímbra, que también afectó a los municipios de Xinzo de Limia, Monterrei, Cualedro, Verín, Laza, Trasmiras, Castrelo do Val y Baltar, se convirtió en el segundo más devastador de la historia de Galicia. Las llamas arrasaron 23.736,65 hectáreas, según las últimas estimaciones disponibles el día de su extinción, el pasado 31 de agosto.