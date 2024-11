Test de cultura general sobre Galicia nivel difícil: pocos gallegos acertarán todas las preguntas

A pesar de que la educación obligatoria le aporte a la gente muchos conocimiento necesarios sobre materias fundamentales para la vida, no es en absoluto la fuente de la que se extraen, normalmente, las mayores enseñanzas vitales. Ya dijo el poeta con mucha razón aquello de que "se hace camino al andar", y es que las experiencias y sabidurías se adquieren mejor en el propio trasiego vital, en los momentos compartidos con amigos y semejantes.

Tan importante resulta la más de las veces saber cómo se resuelve una ecuación de segundo grados como dar los buenos días al vecino, sujetar la puerta a quien entra o conocer el lugar donde residimos o nos hemos criado. Hoy en día, con la evolución del ocio y las redes sociales, es posible entretenerse sin llegar a salir de casa, lo que está provocando que algunos miembros de generaciones enteras se aíslen. Cada vez más jóvenes viven al 'estilo ermitaño', encerrados en sus hogares como eremitas que ignoran las raíces de donde se asientan.

Galicia es, sin duda, una de las regiones de España sobre la que más estereotipos existen, aunque la realidad es muy diferente a como la pintan normalmente. es cierto que el pueblo gallego tiene una forma de ser y un humor muy propios, pero su cultura y costumbres van mucho más allá de los que se suele conocer desde fuera. Solo quien haya vivido realmente en tierras gallegas sabe bien de su diversidad, así como de lo alejada y lo alejada que está la región de todos los calificativos impuestos.

No existe un 'decálogo del buen gallego', pero si lo hubiese, toda persona que se diga buen ciudadano de Galicia y haya vivido allí debería ser capaz de responder a una serie de cuestiones sobre el lugar donde habita. Algunas de ellas son difíciles y no todo el mundo será capaz de acertarlas todas.

Para el juego de hoy, les arrojaremos preguntas fundamentales y básicas que toda persona que haya pasado tiempo de su vida en Galicia debería ser capaz de responder sin mucha complicación. Al final les mostraremos las soluciones, pero no hace falta que hagan trampas, si suspenden no les retirará el empadronamiento ni nada parecido. Aquí les presentamos el test para medir su nivel de cultura general sobre Galicia, comenzamos.

Historia. ¿Cuál es el faro más antiguo del mundo que sigue hoy en funcionamiento?

Ciencia. ¿Qué aparato para facilitar las operaciones matemáticas fue inventado por un gallego?

Televisión. ¿Cómo se tradujo en gallego la mítica frase de Terminator 'Sayonara, baby'?

Cultura. ¿Quién es el único Premio Nobel nacido en Galicia?

Deporte. ¿Cuántos gallegos había convocados en el equipo masculino que ganó la Eurocopa de fútbol este 2024?

Música. ¿Cuál es el grupo o grupos musicales más conocidos de 'La Movida' gallega liderado por Germán Coppini?

Soluciones:

Historia.¿Cuál es el faro más antiguo del mundo que sigue hoy en funcionamiento? Se trata de la Torre de Hércules, una construcción de finales del siglo I d. C. que aún hoy se mantiene en perfectas condiciones y hace la función de faro en La Coruña.

Ciencia. ¿Qué aparato para facilitar las operaciones matemáticas fue inventado por un gallego? En 1878, el ingeniero e inventor Ramón Silvestre Verea (Curantes, Pontevedra) inventó la primera máquina 'calculadora', capaz de multiplicar pero no llegó a comercializar su creación.

Televisión. ¿Cómo se tradujo en gallego la mítica frase de Terminator 'Sayonara, baby'? El diálogo más conocido de Arnold Schwarzenegger cuando interpretaba al ciborg más conocido de la historia del cine, en Galicia se tradujo como " A rañala,raparigo" ("A la mierda, muchacho").

Cultura. ¿Quién es el único Premio Nobel nacido en Galicia? El 19 de octubre de 1989, el escritor y sillón 'Q' de la RAE Camilo José Cela (Iria Flavia, La Coruña) ganó el Premio Nobel de Literatura.

Deporte. ¿Cuántos gallegos había convocados en el equipo masculino que ganó la Eurocopa de fútbol este 2024? En la lista final de Luis de la Fuente finalmente solo entraron dos gallegos: Joselu Mato (su familia es originaria de Silleda, Pontevedra) del Real Madrid y Dani Viian (nació en País Vasco, pero sus raíces están en Las Burgas, Orense).

Música. ¿Cuál es el grupo o grupos musicales más conocidos de 'La Movida' gallega liderado por Germán Coppini? El movimiento musical madrileño tuvo un eco enorme en Galicia, donde se llamó 'La Movida Viguesa'. Sus protagonistas más famosos fueron 'Siniestro Total' y 'Golpes Bajos', ambos liderados por Germán Coppini.

