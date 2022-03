¿Cómo engorda menos la tortilla de patatas?, ¿Con o sin cebolla?

España está dividida. Aunque todos los españoles tienen claro que la tortilla de patatas es una de las delicias gastronómicas más queridas y representativas de nuestra patria; existe un encarnizado debate acerca de cómo debemos prepararla: ¿con o sin cebolla?. Es un enfrentamiento que lleva rondando mucho tiempo el debate público... sin que se hayan podido acercar posturas.

Y no hay mejor momento que hoy para centrarnos en el problema, porque este 9 de marzo se celebra el Día Mundial de la Tortilla de Patata. Y para terminar de una vez por todas con la eterna disputa entre “las dos Españas”, parece necesario encontrar nuevos argumentos que inclinen la balanza en una de las dos direcciones.

Varios participantes compiten en el XII Campeonato de España de Tortilla de Patatas para profesionales en el marco del Congreso Gastronómico Internacional que se celebra en Elche | Fotografía de archivo

Es un debate prolijo en argumentos a favor y en contra de la cebolla. Por un lado, están los que dicen que la cebolla aporta mucha jugosidad y color a la tortilla; y por otro lado, están los que defienden que añadir cebolla supone un riesgo enorme, porque si se quema o si se queda cruda, se puede estropear completamente la tortilla. Y además, también están los que sostienen que el simple hecho de añadir cebolla, prostituye la “receta original”.

Sin embargo, pocas veces hemos mirado al problema desde la perspectiva de la salud. Para algunos puede suponer un enfoque estéril, porque estas personas seguirían comiendo tortilla de patatas aunque uno de sus ingredientes principales fuese el arsénico. Pero para otras personas, que un alimento engorde más o menos, sí que puede suponer un poderoso argumento. Y por eso, es importante que tengan a mano unos cuantos datos:

¿Qué tortilla engorda más?

La tortilla de patatas -en cualquiera de sus formas- es una comida que engorda bastante, porque todos sus ingredientes son bastante calóricos. De media, una ración de tortilla de patatas suele rondar las 200 y las 300 calorías... y si también tenemos en cuenta el pan y la cervecita, resulta una comida bastante pesada.

Ahora bien, si comparamos dos tortillas de patata del mismo tamaño, una con cebolla y otra sin cebolla; podríamos intuir que la que tiene cebolla será más ligera, porque los huevos y las patatas son dos productos mucho más calóricos que la cebolla: 100 gramos de cebolla suponen 47 calorías, y la misma cantidad de huevo equivale a 162 calorías y de patata rondan las 88 calorías. Por eso, si en una tortilla del mismo peso añadimos cebolla, deberemos restarle -por fuerza- espacio a las patatas y a los huevos... dando como resultado una tortilla de patata sustancialmente más ligera.

Imagen de archivo de una tortilla de patata

Ahora bien, cuando hemos hecho este ejercicio no lo hemos pensado detenidamente; porque cuando echamos la cebolla, el huevo y la patata a una tortilla, no lo hacemos cuando estos están crudos; sino que los cocinamos antes. Y Teniendo en cuenta que una cebolla es casi un 90% agua, una vez sofrita habrá perdido mucho peso y volumen... pero no habrá perdido casi calorías. Y eso cambia mucho el cálculo, porque 100 gramos de cebolla pochada pueden suponer más de 200 calorías. Y algo parecido ocurre con las patatas, porque cuando las freímos, su contenido calórico asciende hasta las 300 calorías. Mientras que, esa misma cantidad de huevos batidos y cocinados, equivale a 150 calorías.

Por eso, el resultado calórico de la tortilla dependerá de qué ingrediente restemos a la hora de añadir la cebolla. Si al añadir 100 gramos de cebolla retiramos el mismo peso de huevo, entonces la tortilla que resultará tendrá alrededor de 50 calorías menos. Y en cambio, si cuando añadimos la cebolla retiramos la misma cantidad de patata, entonces será 100 calorías más pesada.