Los buenos cócteles ya no sólo se beben de noche

El encuentro ha iniciado su séptima edición estrenando sede fija: The House, un espacio situado en el Palacio de Santa Bárbara, en la madrileña calle de Hortaleza, que abre sus puertas hasta el día 27 para quienes, como nosotros, somos unos apasionados de los buenos cócteles con un por qué y una historia detrás. ¿Lo mejor? Se trata de un encuentro en el que vamos a disfrutar de numerosas experiencias y talleres, que combinan lo mejor del sector y de la gastronomía. De hecho, es la primera sede fija y acoge, además, el Village de The World’s 50 Best Bars, en el que participan algunos de los mejores bartenders del mundo reunidos en estos días en capital con motivo de la celebración en la que se desvelan los mejores bares del mundo. Además, más de 90 locales, hoteles y restaurantes forman parte de esta iniciativa en la que durante estos días la ciudad sabe a negronis, manhattans o martinis y se convierte en la capital de la coctelería gracias a esta cita, que busca acercar la cultura del cóctel al público y descubrir las últimas tendencias del universo líquido. Un dato importante: los consumidores podrán tener un acceso especial con la pulsera Madrid Cocktail Week, que ofrece precios especiales en las bebidas, regalos y otras sorpresas.

Ayer, durante un encuentro horas antes de la gala, que tuvo lugar en Madrid Arena, Almudena Maíllo se refirió a los óscar de la coctelería, que coloca en primera línea la creatividad y la innovación de los bartenders, autores de una cocina líquida puntera. Insistió, además, en «la democratización del cóctel al contar la capital con numerosos establecimientos dirigidos a todos los públicos y para todos los bolsillos. La del cóctel es una cultura que se vive y se disfruta», confirmó al tiempo que puso sobre la mesa unas cifras muy positivas para la ciudad: «Madrid cuenta con 30.000 establecimientos; 47 mercados municipales y 17 gastronómicos. Los bares en esta ciudad son una institución. Más del 60 por ciento de las personas que nos visitan lo hacen por la gastronomía y la hostelería. Madrid se ha convertido en el epicentro de la coctelería». Además, la concejala delegada de Turismo, afirmó que la acogida de la gala de The World’s 50 Best Bars «será un gran escaparate para la promoción de la ciudad de Madrid entre los aficionados a la coctelería y la alta gastronomía, que pueden descubrir en ella propuestas diversas y de gran calidad. Pone de manifiesto el excelente posicionamiento de la capital como destino gastronómico estos últimos años». En definitiva, apuntó que «la coctelería madrileña vive una edad de oro y anunció la colaboración del Ayuntamiento con la Academia Madrileña de Gastronomía en la elaboración de la guía de cócteles de la ciudad.

Tragos para todos los públicos

Minutos antes había intervenido Alberto Martínez, quien abrió su destino del buen beber, 1862 Dry Bar (C/ del Pez, 27. Madrid), hace ya once años. Desde luego, por aquel entonces no existía en Madrid la cultura que hay hoy en día por agitar grandes dosis de excelencia dentro de una coctelera, ni tantos espacios a los que acudir que merecen la pena: «Antes de abrir mi bar, en 2011, tuve entre manos uno titulado “Madrid en 20 tragos”. Entonces era difícil encontrar 20 coctelerías. A día de hoy, se podría titular “Madrid en 100 tragos. Ahora, en cualquier restaurante sirven cocteles y cualquier buen hotel acoge un bar. El cóctel está de moda», confirmó al tiempo que en este sector agitado con sentido, «las tendencias son diurnas porque las bebidas son para compartir. No se trata de salir de fiesta, porque puedes tomar un cóctel antes de comer, después del trabajo. En definitiva, a cualquier hora del día».

Sí, The House abre sus puertas con una programación non-stop. Cada día, la agenda está cargada de planes para todos los gustos: además de los cócteles, habrá espacio para disfrutar del vermut o del spritz; para adentrarse de lleno en el mundo coctelero en diversas masterclass, como la de Expresso Martini, y para deleitarse con el guestbartending de profesionales venidos de otros puntos del mapa, como El Alquimista, de Oviedo. En la propuesta temática, destacan el Asian Day, el Mexican Day o el Italian Day, así como un día dedicado al legendario Pimpi de Málaga. Y todo, combinado con la mejor gastronomía y con música en vivo. Un hit: los talleres Easy Peasy Tardeo, para aprender a preparar cócteles en casa.

Además, habrá un espacio y tiempo dedicado a la programación para profesionales, con talleres, como el dedicado a la coctelería con vinos de Jerez con Rafa Bellido y Giuseppe Baldil. Y con la participación de algunos de los bartenders llegados para The World’s 50 Best Bars. Entre ellos, un taller con Inés de los Santos, de CoChinChinBar, de Argentina (The World’s Best Bars 2023).

Último apunte, el restaurante Ástor Puerta Cerrada se une con tres cócteles clásicos ideados por el limeño Renato Medina: Son «Quiero y Puedo», «Don Agustín» y el icónico Negroni.

Madrid Cocktail Week

Dónde: Palacio de Santa Bárbara. C/ Hortaleza, 87. Madrid.