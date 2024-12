Un catador profesional da su veredicto sobre el vino más famoso de Mercadona: "Extremadamente fácil de beber"

En unas fechas tan señaladas como las Navidades salen a la luz las ofertas de los supermercados y consigo los nuevos productos cobran cierta relevancia. Al mismo tiempo se produce el efecto adverso en los alimentos más demandados ya que el incremento de la demanda conlleva al aumento del precio con motivo de este periodo vacacional. Sin embargo, el producto de hoy se ha viralizado en redes sociales por su precio tan bajo y la calidad del mismo. Efectivamente hacemos referencia al celebrado vino tinto del Mercadona, presente en muchas de nuestras comilonas navideñas.

Esta bebida, al igual que en otros supermercados, ha sorprendido al público general gracias a su sabor afrutado y su extrema popularidad. Pero, en realidad, para todos aquellos que conozcan la trayectoria de este supermercado, esta estrategia de marketing no es nueva en la cadena, a menudo se estilan movimiento similares para posicionar sus productos por encima de la competencia. Para ello, con el fin de analizar de manera clara y concisa el alimento como tal, fuera de las campañas de promoción, nos basamos en la opinión de un experto en vinos que ha realizado su cata correspondiente.

Este sommelier acumula más de trescientos mil seguidores en TikTok. Su cuenta, conocida como @locatamos, centra su contenido en la cata especializada de vinos, bebidas alcohólicas y otro tipo de productos de todas las marcas y variantes con un denominador común, la novedad. En ocasiones anteriores ya hizo lo propio con otros brebajes de la cadena valenciana, pero en este caso se ha centrado en analizar la variedad "Caperucita Tinta", uno de los best-sellers de la marca.

Una cata de vinos al uso

En todos sus videos emplea el mismo método, el tradicional. Su ocupación se fundamenta en medir el poso que deja en el vaso, el olor que desprende y, por supuesto, el sabor del mismo. Vayamos por partes, en primera instancia analiza lo que la etiqueta nos dice de la propia bebida: "Es un vino elaborado con tempranillo y sira pero, en este caso, no nos pone ni la bodega". Es por eso que desconocemos su procedencia ni la región en la que fue elaborado. "A nivel visual vemos que es un vino de un color cereza ligeramente oxidado" aclara el profesional.

"En nariz aparece sobre todo una nota muy marcada de fruta roja: fresas, frambuesa, cereza,..." explica nuestro protagonista sobre el olor que transmite identificando ese tipo de fragancias como las más representativas. Pero, entremos en materia, respecto al sabor, el catador ha dicho lo siguiente: "No es muy fuerte, no es muy intenso, no es prácticamente tánico, tiene una tanicidad muy ligera, es sedoso". Por tanto, el gusto del mismo es catalogado como "extremadamente fácil de beber" y por tanto considerado como un vino accesible para todos los públicos.

El veredicto final del vino tinto del Mercadona

"A ver vale 1,95 euros, relación calidad precio yo le daría un 6 o 6,5. Entiendo que mucha gente lo vea como un vino de diario pero yo creo que hay mejores opciones" corrobora el internauta. De esta manera, su veredicto final se asemeja y se predispone entorno a sus gustos personales. Es así como lo explica otorgándole una calificación intermedia por su característico conjunto. Por tanto, la realidad lleva a este catador ha compararlo con otros vinos de supermercado posicionándolo en un nivel medio en contraposición con el resto de opciones a elegir en el pasillo del super.