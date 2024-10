La creatividad de Ricard Camarena vence a la IA en un duelo en San Sebastián Gastronómika

Ha sido un reto nunca visto. La creatividad del cocinero Ricard Camarena ha vencido a la Inteligencia Artificial durante el duelo culinario que han mantenido durante el congreso San Sebastián Gastronómika, según la decisión del jurado que ha evaluado “a ciegas” los platos propuestos por ambos equipos. Sí, el ingenio del chef se impuesto a la IA. Tras 24 horas de intensa preparación, Camarena ha logrado superar a la IA en la elaboración de un menú compuesto por un entrante, un plato principal y un postre usando los mismos ingredientes y condimentos. Así, Joan Roca, que formaba parte del jurado, destacó que las recetas ideadas a partir del Chat GPT eran platos sin alma, pero que tenía buen sabor: “Es un plato que no me pega de Camarena”, se escuchó decir a Manuel Villanueva: “La IA todavía no está en la parte del emplatado y realiza aún mezclas extrañas de ingredientes”. Para el juego, en el que intervinieron el físico Eneko Axpe, la química Laia Badal y el cocinero Daniel Barrionuevo, de la Fundación Alicia, la IA escogió los platos: “El bosque marino”, “Merluza con humo de la tierra” y una zanahoria en texturas: “Ves un plato de Eneko o de Camarena y lo identificas, pero el realizado a partir de la IA, no”, apunta Eneko Axpe, colaborador de la NASA, quien asegura que “lo que sabemos es que, de momento, la IA es una herramienta y que, por ahora, le falta sensibilidad. Falta tiempo hasta que se logren platos de verdad. Porque dentro de una cocina entran más factores, además de la mano del cocinero, como la artesanía, pero la IA nos puede servir para adaptar recetas necesarias para aquellos comensales con alguna enfermedad concreta", prosiguió. Camarena, quien cocina con lo que tiene y no con lo que quiere, ha demostrado que, a pesar del avance de la tecnología “la tecnología, la intuición, el conocimiento sensorial y la capacidad de conectar transversalmente los ingredientes siguen siendo elementos clave en la alta cocina”.

En definitiva, el jurado ha destacado que los platos creados por la IA y ejecutados por el cocinero Daniel Barrionuevo junto al equipo de la Fundación Alicia “estaban buenos y técnicamente bien ejecutados, pero carecían de alma y emoción”. De ahí que las recetas preparadas por Camarena estuvieran “muy por encima”. Sin embargo, el postre, una interpretación de la “carrot cake” el jurado ha coincidido en un empate, porque ninguna de las dos deconstrucciones les ha emocionado.

Tanto la IA como Ricard aprovecharon los cinco ingredientes de los que disponían para elaborar el entrante: patatas, ostras, higos, castañas y bonito y ambos utilizaron un tartar, aunque de forma diferente. Para el segundo plato, el ingrediente principal era la merluza y Ricard la hizo en salazón con la sal de las anchoas y luego la asó muy poco a la que añadió un aceite de albahaca y otro de café, mientras que la IA se pasó de cocción y resecó el pescado junto a una guarnición. En el postre, Ricard apostó por poner en valor la zanahoria por encima del sabor del bizcocho, mientras que la IA se decantó por una zanahoria en texturas, que tampoco convenció al jurado

A pesar de la derrota de la IA, los expertos coinciden en que ésta tiene un futuro prometedor en la cocina “siempre que se utilice para cocrear. Que pueda competir con un cocinero me parece brutal. Me ha volado la cabeza”, asegura Axpe. Sus habilidades para analizar tendencias, optimizar procesos y generar inspiración son “herramientas valiosas” para los cocineros de todo el mundo. Sin embargo, este duelo ha subrayado la importancia de la sensibilidad humana en la creación culinaria, un aspecto que, de momento, sigue siendo difícil de replicar por una máquina: “Quisimos que fuera algo creíble y ajustado a la realidad. Lo que he intentado es buscar hacer más caso a la intuición y menos a la reflexión. Me gustan estos juegos, porque en la creatividad tendemos mucho a la reflexión”, explica Camarena al tiempo que Axpe deja claro que la idea era estudiar si la creatividad y la técnica culinaria pueden ser replicadas o superadas por la inteligencia artificial. «Está claro que la IA tiene que ser un complemento a la creatividad humana. Hay un campo infinito de posibilidades por delante. No sólo en cocina”, señala Axpe.

¿La conclusión? "Lo importante es que te sea útil, cocrear con ella, en lugar de que ella sola cree", opina el físico.

Axpe no se bajó del escenario, ya que junto a Julen Baz, de Garena, y el especialista de sistemas de seguridad, Jon Sola, nos ha mostrado un invento que puede revolucionar la cocina gracias a su velocidady sostenibilidad. Se trata de un sistema de planchas en el que es posible cocinar con una descarga eléctrica: “La resistencia es el propio alimento, que podemos preparar dentro del circuito. El aparato ya ha sido patentado y en él es posible hacer tanto vegetales como carnes y pescados. En la oficina de patentes nos han dicho que no había nada parecido”, cuenta el cocinero vasco a quien le llama la atención la velocidad con la que se pueden cocinar los alimentos. Por ejemplo, una chuleta de un kilo en 10 segundos”, desvela el físico, quien ha confirmado que las emisiones de CO2 de una hamburguesa hecha a la barbacoa equivalen a más de 4.500 cocinadas en esta plancha: “A esto lo llamamos electro-cocina o electro-cocción”, anuncia Baz al tiempo que muestra cómo cocinar una carne y unos calabacines, que probó Andoni Luis Aduriz, quien dejó bien claro que “los congresos están para esto, para mostrar novedades como esta. Es cuestión de tiempo que nos familiaricemos con esta máquina. Sois pioneros y a mí me encanta la gente pionera”, dijo refiriéndose a sus inventores. Baz le aseguró que una le llegaría a Mugaritz y que otras nueve entrarían dentro de un sorteo para que “sea un trabajo de todos”, concluyó el cocinero de Garena.