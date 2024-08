Destinos con sabor. De Magoga y Mi Mare, ambos con el sello de la cocinera María Gómez, al chiringuito El Líos, en Calnegre

La singularidad y la riqueza de la comarca caracterizan una despensa de origen ancestral, que combina la agricultura de secano de la finca familiar centenaria (algarrobos, almendros, higueras…) con carnes autóctonas y con la tradición pesquera del que fue uno de los principales puertos comerciales. Al frente de Magoga (restaurantemagoga.com) se encuentran la cocinera María Gómez y Adrián de Marcos, quien dirige la sala y la bodega de un espacio recién renovado de sólo diez mesas, un reservado y una nueva zona de entrada con mesas bajas. En él, es posible comer a la carta y disfrutar de un menú degustación largo (120 euros más los vinos por 90 ) o de otro más corto (80 con opción de maridaje por 50): «Esta temporada, nuestra cocina es muy fresca. Al estar en la costa, apostamos por los pescados (atún, bonito, San Pedro…), el marisco (quisquillas...) y los vegetales. Entre las carnes, destacan el cordero lechal del Parque Regional de Calblanque, que pasta libre en playas vírgenes y cuya alimentación, a base de halófilas, aporta a su carne una salinidad única, y el chato, cerdo autóctono, que estuvo a punto de desaparecer y se alimenta de higo seco y algarroba, productos que se perciben en su grasa infiltrada.

Arroz meloso de Magoga Cedida

Homenaje a las abuelas

La ventresca de atún rojo con escabeche de tomates y fresas, la quisquilla con néctar de sus cabezas, el gallo Pedro con navajas, caviar, pésoles, erizo y consomé ibérico de bellota y el arroz bomba D.O.P Calasparra meloso de setas encurtidas son sólo algunos platos que muestran el trabajo de esta cocinera, que el año pasado inauguró otra casa de buen comer, Mi Mare (mimarecartagena.com): «Esun espacio que representa los inicios de Magoga, porque es un homenaje a la cocina de las abuelas. De ahí que sea posible probar algunos clásicos del restaurante, además de los exploradores murcianos, la tortilla, la marinera y la bombita de salmorejo. Bocados que propone armonizar con un vina copa de Casa Castillo La Tendida, de la D.O Jumilla, antes de que tome la mesa la tarta de chocolate y algarroba. Su ruta de direcciones imbatibles la encabeza El Barrio de San Roque, en el mismo Cartagena. Conozcan el local cuanto antes, ya que José, autor de la mítica receta llamada «al ajo pescador», con ajos confitados, corteza de naranja, de limón, mantequilla y aceite de oliva virgen extra, se jubila. Advertencia hecha, en El Vinagrillo no se priva de la tosta de garum, con salazones rallados y almendras, ni de la clásica marinera con una cerveza bien fría. De La Fortaleza, se queda con las croquetas, por supuesto, ya sean de calabaza o de roquefort, y con el frito de tomate, porque está de toma pan y moja. ¿Dónde comprar exploradores? Preguntamos segundos antes de que mencionara la pastelería Cavite, donde venden los crespillos, hechos con la masa restante estirada de forma redonda. Y de Cartagena a La Manga del Mar Menor, donde disfruta del descanso merecido. Allí, acostumbra a reservar en El Camarote de la Martinique, porque es un lujo degustar un arroz al caldero con un riesling en la misma orilla del mar, como también lo es comerse la puesta de sol en el chiringuito El Líos, en Calnegre: «No hay ni cobertura», asegura, así que no hay mejor lugar para quedar a comer una dorada a la brasa o rendirse ante un arroz de pescado y marisco. ¿Quién da mas?

► Dónde:

Plaza del Dr. Vicente García Marcos, 5. Cartagena. Murcia.

► Precio medio:

80-90 euros.

► 96 850 96 78.