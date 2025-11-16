Mar de Frades Brut Nature, espumoso 100% Albariño

Mar de Frades Brut Nature es el primer espumoso elaborado mediante el método tradicional con 100% Albariño dentro de la D.O. Rías

Baixas. Un vino que sigue representando la fusión perfecta entre tradición e innovación, y que expresa como pocos el carácter libre, salino y puro del océano que le inspira. “Supimos interpretar el viñedo para conseguir que la uva albariño fuera óptima para poder aplicar el método de elaboración de espumosos tradicionales, lo que en su momento fue una absoluta revolución”, explica Paula Fandiño, enóloga y directora técnica de Mar de Frades.

Con más de doce años de experiencia en su elaboración especialmente focalizada en la uva albariño, Mar de Frades Brut Nature se ha convertido en símbolo de una nueva tipicidad dentro de la denominación: una interpretación moderna y vibrante de la variedad, pero siempre 100% fiel a su origen.

Mar de Frades Brut Nature nace de viñas propias principalmente de la Ribeira do Ulla, cultivadas con esmero y respeto por el entorno. La vendimia se realiza manualmente en cajas de 15 kg, seleccionando racimos en su punto óptimo de maduración.

Los racimos se prensan con delicadeza para obtener el mosto más puro, que fermenta lentamente a baja temperatura con levaduras propias del viñedo.

Tras reposar un año sobre sus lías, los vinos de distintas cosechas se combinan para dar forma a un vino base equilibrado y lleno de matices.

Finalmente, realiza una segunda fermentación en botella, siguiendo el método champenoise que aporta su finura y elegancia.

El resultado es un espumoso de guarda, afinado con una larga crianza sobre lías en botella y degüelle manual, proceso que define su personalidad y elegancia atlántica. Un vino de alta gama, con acidez natural y equilibrio excepcionales que auguran una gran evolución en el tiempo.

De color amarillo dorado alimonado, en nariz destacan los aromas de agua de mar, eucalipto, frutas blancas y notas de pan tostado y almendra. En boca es

amplio, sabroso y envolvente, con un final fresco y persistente.

Su gran versatilidad gastronómica lo convierte en el compañero perfecto tanto para aperitivos desenfadados como para la alta cocina, desde mariscos frescos hasta guisos marineros llenos de sabor.

Con este espumoso, Mar de Frades pone de relieve su compromiso con la excelencia y con el espíritu libre del océano que inspiró su origen. Su inconfundible botella azul y la etiqueta termocrómica, donde un velero aparece al alcanzar la temperatura ideal de consumo, se han convertido en auténticos iconos del estilo atlántico que distingue a la marca.

Con este nuevo Brut Nature, Mar de Frades te invita a brindar por un nuevo año en el que la pasión y la revolución sigan marcando el rumbo.

PVP: 29 euros.