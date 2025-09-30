¿Merece la pena sustituir el aceite por la manteca de cerdo? Diferencias y cuál es mejor para freír y cocinar

La manteca de cerdo es una grasa de origen animal que se utilizó durante décadas en la cocina tradicional. El aceite vegetal, en cambio, proviene de semillas como la soja, el girasol o el maíz y es hoy el más extendido en la cocina doméstica e industrial.

Aunque ambos cumplen la misma función aportar sabor, textura y medio de cocción, las diferencias en su composición y en su punto de humo hacen que cada uno sea más recomendable para técnicas distintas.

Diferencias nutricionales: calorías y tipo de grasa

Estas son las claras diferencias nutricionales entre estos dos ingredientes:

Manteca de cerdo: contiene grasas saturadas, pero también monoinsaturadas y poliinsaturadas, con presencia de ácido oleico (el mismo que predomina en el aceite de oliva). Aporta vitaminas A y del grupo B, además de ser baja en sodio. Una cucharada (aprox. 12 g) aporta unas 74 calorías.

uno de los mejores aceites vegetales que existen (por no decir el mejor): el aceite de oliva. Fotografía de archivo larazon

En este aspecto, la manteca resulta menos calórica, mientras que los aceites vegetales destacan por su mayor proporción de grasas insaturadas.

Punto de humo: clave para freír de forma segura

El punto de humo es la temperatura a la que una grasa comienza a descomponerse y liberar compuestos nocivos.

Manteca de cerdo: ronda los 180 °C, adecuada para guisos, sofritos y cocciones a fuego medio, pero menos estable en frituras intensas.

Por lo que si se trata de frituras profundas, el aceite vegetal es más seguro y estable; para preparaciones a fuego lento, la manteca puede aportar un sabor característico y buenos resultados.

¿Cuál es más saludable?

No existe una respuesta única. Depende del uso y de la frecuencia:

Manteca de cerdo: menos procesada que algunos aceites industriales y con componentes beneficiosos como el ácido oleico. Pero, al ser grasa animal, su exceso puede elevar el colesterol LDL.

Los expertos coinciden en que lo ideal es variar las fuentes de grasa y usarlas con moderación.

Consejos prácticos para cocinar con menos grasa

Estos son 4 consejos prácticos para que tus platos tengan menos grasas:

Utilizar freidora de aire como alternativa , que permite cocinar sin añadir grasas.

Apostar por aceites vegetales estables , preferiblemente de oliva, para freír y preparar platos a alta temperatura.

La freidora de aire Aigostar Hayden Alpha permite disfrutar de comidas más saludables Aigostar

Elegir según el tipo de receta

Sustituir el aceite por manteca de cerdo no siempre merece la pena. La manteca aporta sabor y menos calorías, pero su punto de humo limita su uso en frituras. El aceite vegetal, especialmente el de oliva, resulta más versátil y seguro para cocinar a altas temperaturas.

En definitiva, la clave está en adaptar la elección al plato que quieras preparar y mantener un consumo equilibrado de grasas para cuidar la salud sin renunciar al sabor.