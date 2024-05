Nos comemos la mejor pizza de Europa en Barcelona, ¿os apuntáis?

Napoli on the Road, en Londres, ha sido reconocida como la mejor pizzería de Europa en los prestigiosos 50 Top Pizza Europa 2024, durante una ceremonia celebrada en Madrid en la que se ha premiado a las mejores pizzerías del Viejo Continente, descontando Italia.

Sartoria Panatieri, en Barcelona, se ha alzado con el segundo lugar. Al frente se encuentran Rafa Panatieri y Jorge Sastre, que ceden el cetro de la mejor pizzería de Europa tras su victoria del año pasado y se coronan con el reconocimiento Green Oven 2024 - Goeldlin, que premia el cuidado por la sostenibilidad, que también recibe Mo de Movimiento (Madrid) y Bæst (Copenhague). Un apunte, Jorge Sastre ha sido nombrado hoy también como uno de los cien jóvenes talentos del Basque Culinary Center.

Las pizzas de Sartoria Panatieri están elaboradas con ingredientes de temporada, frescos, orgánicos y de proximidad. Sus artífices trabajan codo con codo con agricultores locales seleccionando los mejores productos y de máxima calidad para elaborar pizzas con un sabor único en las que cada materia prima se pone en valor más que nunca. ¿Un plus? Cuentan con un pequeño cultivo en el mismo restaurante, con 6 mesas de cultivo y trabajan desde hierbas aromáticas hasta mini zanahorias y mini rábanos o albahaca. Incluso, hacen su propio mascarpone con nata fresca de granja Armengol sin edulcorante alguno, ni corrector de acidez, hace que el mascarpone tenga un matiz ácido, que caracteriza el tiramisú.

La quinta posición es para Baldoria (Madrid). Hemos de recordar que ya estuvo presente el año pasado en el 50 Top Pizza Europa 2023 al colocarse en la 13 posición del ranking y hacerse con el premio ‘New Entry of the Year 2023’ con el que se proclamó la mejor apertura de Europa. Además, se alzó como la segunda mejor pizzería de Madrid.

Asimismo, coincidiendo con la Pizza Week, Baldoria ofrecerá dos propuestas especiales: hasta el día 16 contará con un menú compuesto por el antipasto ‘Frittatina Napoletana’, croquetas de pasta di Martino y patatas, con corazón de provola y papada ibérica; como principal, la pizza napolitana ‘Marinara de bellota’ —rutiello contemporáneo con tomate San Marzano, aceitunas taggiasche, ajo crujiente, jamón ibérico de bellota y orégano— y de postre, un babà napoletano al ron relleno de crema diplomática a la vainilla y confitura de Melocotón de Calanda D.O.P (35 euros. Incluye licor de amaro y café). Se puede completar con tres vinos diferentes: Catalanesca I.G.P. (blanco); Apolline Lacryma Christi Bianco D.O.C. (blanco)y Trocla Lacryma Christi Rosso D.O.C. (tinto). El día 16, el restaurante celebrará un a cuatro manos que tendrá como invitado especial al mejor pizzaiolo del mundo, Peppe Cutraro. Al menú especial Pizza Week de Baldoria se unirá la famosa pizza ‘Campione del mondo’ de Cutraro, con tomates amarillos, jamón de Parma, queso provolone, mozzarella di bufala, almendras tostadas y mermelada de higos.

Siguiendo en nuestro país, con el noveno lugar se hace La Balmesina (Barcelona) y para el décimo regresamos a la capital, ya que lo logra Fratelli Figurato. Demaio (Bilbao) se coloca en el 17; Gasparic (Gerona) en el 38 e Infraganti (Alicante) en el 41.

El tercer lugar, sin embargo es para Via Toledo Enopizzeria, de Viena, de Francesco Calò, que también obtiene el premio Pizza of the Year 2024 – Latteria Sorrentina Award con la pizza Nero di Marinara.

Y si el cuarto puesto regresa a Londres con 50 Kalò, de Ciro Salvo, la quinta posición la ocupa Baldoria, en Madrid, la pizzería de Ciro Cristiano, a quien también le otorgan el premio especial Best Pasta Proposal 2024 – Pastificio Di Martino Award.

La sexta posición es para la alemana Pizza Zulu, en Fürth, de Gaspare Squitieri; la séptima para IMperfetto en Puteaux, Francia, a cargo de Simone Lombardi y el pizzaiolo Tonino Cogliano, a quien también le han concedido el premio Pizza Maker of the Year 2024 – Ferrarelle Award; y la octava posición es para nNea, de Vincenzo Onnembo, en Ámsterdam.

Hay otros premios especiales: El New Entry of the Year 2024 - Solania Award va para Stile Napoletano, en Chester, Inglaterra; el premio Best Fried Food 2024 - Il Fritturista - Oleificio Zucchi Award va a Zielona Górka, en Pabianice, Polonia; el Performance of the Year 2024 - Robo Award va a Franko’s Pizza & Bar de Zagreb, Croacia; el premio Best Dessert List 2024 - Cremoso - La Dispensa Award va a Forno d'Oro en Lisboa; el Best Beer Service 2024 - Peroni Nastro Azzurro Award va a Matto Napoletano en Skopje, Macedonia del Norte; el premio Made in Italy 2024 - Mammafiore Award va a Little Pyg en Dublín; y el premio One to Watch 2024 va a Gasparic, en Girona.

El país mejor representado en la guía es España, con 39 pizzerías. Seguido de Francia, con 21, y Alemania, con 17.

“En general todo el movimiento europeo en torno a la pizza de calidad ha visto un enorme empuje en el último año -explican los responsables de 50 Top Barbara Guerra, Luciano Pignataro y Albert Sapere –, lo que nos permite ir haciendo crecer la guía en Europa. Este año tenemos 184 pizzerías. Queremos también agradecer el movimiento de la Pizza Week - Spain Edition 2024, que con la colaboración de Mammafiore estos días nos está recibiendo, junto a turistas, ciudadanos y colegas con iniciativas especiales en más de un centenar de los mejores establecimientos de toda España.”

Las 20 primeras pizzerías de 50 Top Pizza Europa entran automáticamente en la clasificación de las 100 Mejores Pizzerías del Mundo. 50 Top Pizza World 2024 se celebrará el próximo 10 de septiembre en el Teatro Mercadante de Nápoles. La próxima cita con 50 Top Pizza tendrá lugar el 25 de junio en Nueva York, donde se anunciarán las mejores pizzerías de Estados Unidos 2024.

Siete de las mejores pizzerías de Europa están en España

2. Sartoria Panatieri (Barcelona)

5. Baldoria (Madrid)

9. La Balmesina (Barcelona)

10. Fratelli Figurato (Madrid)

17. Demaio (Bilbao)

38. Gasparic (Gerona)

41. Infraganti (Alicante)