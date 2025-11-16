Recuerdos de los últimos 16 años de historia de Bodegas Riojanas

Monte Real Gran Reserva 2009 Edición Limitada, de Bodegas Riojanas, es un Tinto Gran Reserva logrado tras una selección de los mejores viñedos de tempranillo del paraje El Monte -con suelo arcillocalcáreo de más de 40 años de edad-, en Cenicero (Rioja Alta). Cada sorbo cuenta recuerdos de los últimos 16 años de historia desde su vieja añada 2009. Y con gran capacidad de guarda.

Color rubí con ribetes teja. Muy buena capa, limpio y brillante. Están presentes los aromas característicos de la variedad tempranillo (cereza y regaliz) solapados con aromas de la madera de roble, vainilla, otras especias y tostados.

En boca se descubre su mayor tesoro, armónico, fino, elegante, aterciopelado, evolucionado, fresco, excelente acidez, con frutosidad y termina con una gran persistencia gustativa.

El ciclo vegetativo se desarrolló en inmejorables condiciones meteorológicas y la uva entró en bodega en perfecto estado sanitario. Debido a la alta calidad de la uva, se tuvieron largos tiempos de maceración.

Barricas de roble americano durante 40 meses, realizando las trasiegas correspondientes.

El PVP con estuche incluido es de 60 euros.