Reserva de la Familia V36 para celebrar 50 años de la Reserva de la Familia de Juvé & Camps

Cincuenta años de historia, de oficio y de instantes compartidos. El 2026 marcará un hito para Juvé & Camps: el Reserva de la Familia, su elaboración más reconocida, celebra medio siglo de vida. Como punto de partida de las celebraciones de este aniversario, la casa presenta el Reserva de la Familia V36, una edición limitada de solo 1.297 botellas elaborada a partir de la añada 2009. Con quince años de crianza, este Brut Nature Gran Reserva excepcional es un homenaje al tiempo, la paciencia y la excelencia que definen la esencia de Juvé & Camps.

Cuando nació en el corazón del Penedès, el Reserva de la Familia era un espumoso íntimo que la familia compartía solo con los más cercanos, de ahí su nombre. En 1976, Juvé & Camps decidió compartirlo con el mundo, rompiendo esquemas en una época dominada por los espumosos más dulces e iniciando una nueva manera de entender el Brut Nature, convirtiéndose en un referente nacional e internacional.

El proyecto fue concebido por Josep y Joan Juvé Camps, con la dirección técnica de Antoni Cantos González, padre del actual enólogo de la bodega. La primera añada, de 1973, fue una obra póstuma del patriarca, y su legado ha continuado hasta hoy, convirtiéndose en un símbolo de rigor y autenticidad. La tercera generación de la familia, con Joan Juvé Santacana al frente, tomó el relevo y consolidó su éxito comercial.

"Tenemos un cariño especial por el Reserva de la Familia porque está muy vinculado a nuestros momentos más íntimos. Es un orgullo que nuestro vino del Penedès forme parte de los instantes especiales de tanta gente alrededor del mundo", declara Joan Juvé, presidente de Juvé & Camps.

El Reserva de la Familia V36 recoge el espíritu pionero de 1976 y lo celebra con equilibrio, frescura y longevidad. El nombre, V36, conmemora los años transcurridos entre la primera vendimia (1973) y la añada 2009, que da vida a esta edición irrepetible. Se ha elaborado con las variedades autóctonas del Penedès (50% Xarel·lo, 35% Macabeo y 15% Parellada) procedentes de las fincas propias de Espiells, La Cuscona y Mediona.

Sin licor de expedición ni azúcares añadidos, es un Brut Nature puro, fiel a la filosofía de la casa. Tras 180 meses (15 años) en contacto con sus lías, presenta una burbuja sutil, aromas de frutos secos y pan tostado, y una textura sedosa que le confiere una elegancia atemporal.

“Este V36 es la expresión más pura del tiempo. Quince años de reposo convierten cada burbuja en memoria líquida: delicada, profunda, infinita. Es nuestro tributo al silencio de las cavas y a la belleza del paso del tiempo", señala Pepe Hidalgo, director técnico de Juvé & Camps.

La botella presenta un cierre de grapa y un estuche inspirado en libros de colección, un homenaje a los orígenes artesanales de la bodega y a su espíritu coleccionista. Esta edición limitada estará disponible exclusivamente en los restaurantes más selectos y se podrá adquirir bajo demanda, a un precio de 176 euros, directamente a través de la bodega.