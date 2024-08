Un verano rosado: Intenso rosado de nombre actual

Si uno tuviera que renunciar a su lengua materna, cosa que es difícil e irrenunciable, probablemente lo haría para no tener que emplear un vocablo, que los políticos baratos y los sociólogos de guardia al rescate del vacío de ideas utilizan. Resilencia cuentan que se llama un buen rosado de Ronda. Resilencia o Resiliencia, es ese término empleado en su segundo formato, mejor por la Real Academia, y que suele ser la nomenclatura de este mundo líquido y polisémico que alude a la capacidad de adaptación al medio. Una patente de corso para mirar al futuro, estemos donde estemos, y vengan como vengan.

Y para cavilar, y entender las razones que justifican el estupendo trabajo bodeguero, y comprender un terreno y aclimatar variedades, lo que seguramente sea la clave. Por encima de retóricas, hay un rosado que se extrae de la monastrell. Esa uva de poderosa capa que zigzaguea por otros terruños y que permite volumen y expresividad. También en elsiempre emergente entorno de Ronda, con profundos aromas, contundente paso de boca y bonitas concomitancias con aclimataciones contemporáneas e igualmente contundentes en el Ródano, uno de nuestros predilectos destinos franceses. Mucha fiesta de los sentidos, energética propuesta y ganas de que El Millonario pasee por la finca El Copero. El mensaje es tan denso o transparente en cada una de las pocas botellas de esta versión rosada muy vinosa, para que alcancemos a reflexionar sobre porque tenemos como cómplices este verano estos ejemplares y no bobadas como Cartojal. Para el feriante ocasional o de profesión no hay nada mejor que guardar en la maleta un bodeguero apasionado como Gonzalo Beltrán. Crianza sobre lías y su correspondiente período en madera, no dejan de apuntar que esa interpretación rosácea no quiere palideces y sí enjundia. Para los listillos en cata a ciegas que alguno se olvide de la capa esperada en un vino hecho, rico, fresco y con hechuras chuletas de andar por la vida.

Bodega: Gonzalo Beltrán

Vino: Rosado Monastrel 2022

D.O.: Sierra de Málaga

Pvp: 17 euros