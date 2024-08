Un verano rosado: Un rosado de Méntrida para el futuro

¿Cómo se puede reconocer un Arrayán? Es un árbol tan extraño que vive tanto al sol como a la sombra. Tiene hojas muy aromáticas, es seco y dicen que sus infusiones mejoran longevidad y disminuyen los azúcares de la sangre. Una planta que aleja los males en estos tiempos mesbones y el vino y la bodega que se acogen a este botánico sagrado en la zona de Méntrida, de algún modo participan de esta hibridación emocional de lo ambivalente.

El rosado de la casa, criado en la Finca La Verdosa de la localidad toledana de Santa Cruz de Retamar, un lugar al que se llega después de cruzar arroyos y vaguadas donde descansan pequeñas manadas de ciervos, ejemplo más de cómo pueden conseguirse vinos de carácter, que hablan del terruño y aunque se hagan en una zona, que en principio no es de privilegio, el resultado llegue para envolver sensaciones. Su protocolo de elaboración descansa en los rosados que hoy se realizan gracias al sangrado de las uvas tintas, combinando estructura y suave intensidad con cromatismos que no esconden su origen. Como algún exégeta nos cuenta en estos días, este es el verdadero futuro del rosado, y no el decaimiento provenzal. Territorio garnachero por excelencia, también en este caso la variedad es capital, y unida a las uvas Syrah y a la Merlot, todas las cuales se sangran por separado y componen una obra de precisa expresión, dan fruta roja de hermosas resonancias florales y mucha golosina en el beber. Este relato lo habrá leído mucha gente de fugados y de políticos preocupados por el fisco, sobre todo si es de privilegio aunque ladren igualdades. Solo nos interesa el equilibrio del territorio y de cualquier zona, para que los rumores del campo se concreten en una pizpireta vivencia gustativa.

Beber es un gran placer y si puede ser con toda la larga lengua de la sierra de Gredos, y del interior toledano que derrota camino del sur, mucho mejor.

Bodega:

Arrayán

Vino:

Rosado 2023

D.O.P.:

Méntrida

Pvp:

9,50 euros

arrayan.es