Isa Pantoja y Asraf Beno viajan a Marruecos con su hijo Cairo en su primer viaje en familia

El pequeño Cairo, hijo de Isa Pantoja y Asraf Beno, está a punto de cumplir dos meses y lo celebrará lejos de casa, en un lugar muy especial: Marruecos, el país de los orígenes de su padre. La pareja ha querido que este primer viaje en familia sirva para que el bebé pueda conectar con sus raíces y conocer a parte de su familia paterna.

En sus redes sociales, Isa compartió tiernas imágenes del trayecto en ferry rumbo a Marruecos. En una de ellas se ve a Asraf sentado, con su hijo en brazos, mirándolo embelesado. "Primer viajecito juntos", escribió la hija de Isabel Pantoja, confirmando que este es un viaje lleno de ilusión y simbolismo.

Un destino con raíces familiares

Aunque Asraf nació en Ceuta, sus padres son originarios de Marruecos, país al que el modelo y colaborador televisivo se siente muy unido. Su madre, Amina Elkasmi, siempre ha mantenido un perfil discreto pese a la popularidad de sus hijos, mientras que su padre es descrito por su entorno como un hombre "clásico y trabajador". Para Asraf, regresar a Marruecos significa reencontrarse con sus raíces y transmitirlas ahora a su hijo.

Isa y Asraf ya han visitado juntos este destino en varias ocasiones. Incluso planearon celebrar allí su boda, aunque finalmente se casaron en Sevilla en 2023. Antes del enlace, vivieron una romántica "pre luna de miel" recorriendo ciudades como Rabat, Marrakech y el desierto del Sahara.

Cairo nació el pasado 22 de junio en Cádiz y desde entonces ha llenado de alegría a sus padres y a su hermano mayor, Alberto. "Acabas de llegar y ya te queremos con locura. Eres luz", escribió Isa tras el parto. Aunque la colaboradora confesó haber vivido un postparto complicado, entre la felicidad y momentos de bajón, ahora se muestra más recuperada y lista para disfrutar de esta nueva aventura.

El primer viaje de Cairo se convierte así en un momento cargado de emociones y simbolismo, que une a la familia Beno-Pantoja con las raíces marroquíes y marca el inicio de muchos recuerdos por construir juntos.