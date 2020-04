Los 12 diseñadores que hacen mascarillas

View this post on Instagram

Queremos compartir con vosotros que, gracias a la colaboración desinteresada y altruista de diferentes empresarios y firmas de moda, hoy estamos repartiendo 350 kg de tejido homologado entre los talleres con los que trabajan nuestros diseñadores para confeccionar 70.000 mascarillas higiénicas, siguiendo las recomendaciones de fabricación y esterilización marcadas por el Ministerio de Industria y la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Desde ACME, donaremos estas mascarillas al 50% a @ifemaferiademadrid que alberga el mayor hospital de campaña de nuestro país así como un espacio de acogida para personas sin hogar, y a @caritas_es, cuyos voluntarios trabajan desde hace semanas de forma muy precaria. Esta iniciativa se suma a todos los gestos que a título individual han ido desarrollando nuestras firmas asociadas, que desde los primeros momentos de esta terrible crisis pusieron sus talleres al servicio de la solidaridad. Si algo bueno va a dejarnos el COVID-19, es demostrar la gran capacidad de trabajo de la moda española y que, unidos, somos capaces de hacer frente a cualquier situación. GRACIAS POR VUESTRA GENEROSA CONTRIBUCIÓN: Sontara Asturias (tejido homologado) ASINTEC, Centro Tecnológico de Confección (corte de mascarillas) IONISOS (esterilización) @reynasarecambios y Serca Auto Recambios Gijón (transporte y logística) Familia Cascales & Llorente. Elda (Alicante) (gomas elásticas) @csdmm @devotaylomba y Confecciones Hortensia @_dolores_cortes @felycampo @inunezdesign IES Leonardo da Vinci @magritshoes @mayahansen @miguelmarinero1975 y los talleres Ágape y Antonio Fernandini @theextremecollection @ulisesmerida y @apramp