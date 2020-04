Así es el cambio de look de David Bisbal que ha revolucionado las redes

“Hay que atreverse con todo”, dice David Bisbal al comienzo del vídeo que ha colgado en su Instagram en el que se le puede ver luciendo un pelo larguísimo. Lo cierto es que el cantante se ha atrevido más de lo que esperábamos, y es que el almeriense ha revolucionado las redes sociales gracias a su nuevo look: la cresta.

Sí, el cantante ha decidido abandonar su ya tradicional corte de pelo y arriesgarse de lo lindo. La artífice de este nuevo look no es otra que su mujer Rosanna Zanetti, que no ha dudado en coger las tijeras y la maquinilla.

“¡Resultado mejor de lo esperado! Rosanna Zanetti hija mía tienes arte para todo. Para haber sido la primera vez, ¡no está mal! Un abrazo para todos”.

De esta manera, David se une a la lista de famosos que ante el confinamiento, han decidido cambiar de look sin pasar por la peluquería. Pero ante el asombro de sus fans, parece que “la cresta” de Bisbal ha gustado a sus seguidores, que no han dudado en alabar el nuevo corte de pelo del artista. Quién sabe si se termina convirtiendo en tendencia...