Marta López, novia de Kiko Matamoros, habla sobre su anorexia

Harta de las continuas críticas hacia su físico, Marta López ha decidido colgar un vídeo en Instagram en el que ha aclarado sus cambios físicos. “Lo que no consiento es que haya gente que se ría o ridiculice sin conocer la historia y el trasfondo de una persona”, ha comentado la influencer, por ello ha querido contar su historia personal y acallar de una vez por todas los rumores sobres sobre su peso. De esta manera ha confesado que en su adolescencia sufrió anorexia.

“Yo era una persona muy perfeccionista, muy exigente... reunía las cualidades de una chica a la que le puede suceder un trastorno de la conducta alimentaria. Tuve anorexia nerviosa desde los 13 a los 17 años”, ha relatado. “Me empecé a obsesionar porque tuve una época en Granada que lo pasé mal con las amigas. Cuando llegué a Granada de Lanzarote, no me sentí aceptada, no me adapte bien. Eso me creó muchas inseguridades, que las somatice en anorexia nerviosa. Llegue a pesar 39 kilos", ha confesado Marta.

“Cuento esto porque la anorexia nerviosa es un proceso en el que tu metabolismo se hace polvo. Yo me llegué a obsesionar con las calorías, por eso no las cuento ni me peso desde hace cinco años”, ha contado. Pero afortunadamente y tras cuatro años sufriendo este trastorno, consiguió salir de él: “Salí yo sola, no necesite ayuda de nadie. Cuando salí me hinchaba a comer, tenía ansiedad por comer. Fueron cinco meses de atracones... Pasé de 39 a 70 kilos... Tenía el metabolismo hecho mierda”.

Actualmente, la modelo ha aclarado que se encuentra perfectamente y ha conseguido controlar su metabolismo. “He estado cuatro años hasta ahora adelgazando porque mi metabolismo se ha ido regulando”, ha dicho. Además, ha querido aclarar sus retoques estéticos que tantos quebraderos de cabeza les da a sus seguidores, y ha contado que únicamente ha pasado por el quirófano para operarse los pechos y afinarse el tabique nasal; y también ha aumentado sus labios con ácido hialurónico.

Tras esta demostración de sinceridad a sus fans, la novia de Kiko Matamoros ha querido concluir su vídeo con un mensaje muy tajante: “Muchos me insultais con el tema de la comida... Los trastornos de la conducta alimentaria son una cosa muy seria como para que frivolicéis y banalicéis con ello y menos para meteros con alguien. Podeis opinar, pero no faltar al respeto".