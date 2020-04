View this post on Instagram

Instagram borra mi post en el que doy a conocer los insultos y amenazas que recibimos mi familia y yo porque considera que soy YO el que incita al odio. ¿¿Donde están los parámetros morales y éticos que rigen esta red social?? En cualquier caso, quiero dar las gracias por los miles de comentarios de ánimo y apoyo que había recibido. Ahora que la vía legal siga su curso.