Los Duques de Sussex pierden su primer asalto legal contra los medios británicos

La guerra en los tribunales de los Duques de Sussex contra el grupo editorial Associated Newspaper se prevé larga y muy tensa. La pareja decidió demandar a los medios británicos Mail Online y The Mail on Sunday por la publicación de la carta que Meghan le envió a su padre en el verano de 2018. Los dos periódicos pertenecen a la cabecera Associated Newspaper por lo que los Duques se han tenido que enfrentar con uno de los mayores grupos de medios de Inglaterra.

En este primer asalto en los tribunales, el juez que lleva el caso, el magistrado Mark Warb, ha desestimado la acusación de que los citados medios actuasen de forma “deshonesta” pues como confirma HELLO! para él “algunas de las alegaciones son irrelevantes para el propósito de la demanda”. Un auténtico batacazo para los Duques pues ellos siempre han defendido que la publicación de esta carta se hizo de manera sesgada y con la intención de hacer daño en la imagen pública de la actriz. Algo que los medios niegan y defienden que era de interés público para la ciudadanía británica.

Aún así, el equipo legal de Meghan Markle, el mismo que prestó servicio a la Princesa Diana, ha asegurado que “el fallo de hoy deja muy claro que los elementos esenciales de este caso no han cambiado y continuaremos avanzando. Los derechos de la Duques han sido violados; se han traspasado los límites de su privacidad”. Pronto conoceremos más detalles de este caso mediático que promete alargarse en el tiempo. Ep