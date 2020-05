La lucha de Dakota Johnson contra la depresión

La protagonista de “Cincuenta Sombras de Grey”, de 30 años, se ha sincerado en una entrevista con Marie Claire sobre sus problemas de salud mental, contra los que ha tenido que batallar desde la adolescencia.

La actriz, hija de Melanie Griffith y Don Johnson, que se puso en manos de profesionales, por primera vez, a los 14 o 15 años, ha confesado que "con el tiempo he aprendido a encontrarlo hermoso porque puedo sentir el mundo a mi alrededor”. “Siento un ansiedad increíble por nuestro planeta. Estoy constantemente pensando en el estado del mundo en este momento. Me mantiene en vela muchas noches. Lleva a mi cerebro a lugares oscuros y de locos”, revela la actriz. “Tengo que hacer mucho trabajo para eliminar algunos pensamientos y emociones, y hago en mucha terapia”. Además, la actual pareja de Chris Martin ha admitido que uno de sus grandes problemas es que tiende a guardarse los problemas: “Creo que tengo muchas complejidades, pero no dejo que salgan. No creo que sea un problema de nadie más”.

En alguna ocasión, la intérprete ha confesado que una de las cosas más ansiedad le produce son las audiciones, con las que por su trabajo tiene que lidiar constantemente. “A veces me asusto hasta el punto de no saber lo que estoy pensando o haciendo. Tengo un ataque de ansiedad total. Los tengo todo el tiempo de todos modos, pero al hacer una audición es peor. Me aterra y me paralizo, pero las cosas a las que temo son hacia las que corro primero”. Antes del aislamiento por el Covid-19, Dakota Johnson se encontraba en plena promoción de la película “The high note”, cuyo estreno está previsto para finales de mes en Estados Unidos.