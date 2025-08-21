Chris Martin rompe su silencio sobre la polémica "kiss cam": "Si la vida te da limones…"

El pasado 16 de julio, el Gillette Stadium de Foxborough se convirtió en epicentro de algo más que música. Mientras Coldplay hacía vibrar a las miles de personas congregadas aquella noche, la ya célebre "kiss cam" se posaba sobre una pareja que, a primera vista, parecía fundirse en un gesto de complicidad amorosa. Pero lo que parecía una tierna escena pronto se convirtió en un terremoto mediático.

Los protagonistas eran Andy Byron, CEO de la compañía tecnológica Astronomer, casado y padre de dos hijos, y Kristin Cabot, directora de Recursos Humanos de la misma empresa. En las imágenes, él la rodeaba con los brazos mientras ella, con las manos entrelazadas con las suyas, apoyaba la cabeza en su pecho. El instante tenía todos los ingredientes de un beso… hasta que ambos, al verse proyectados en la pantalla gigante, reaccionaron de forma abrupta, casi teatral: ella ocultando el rostro, él girándose sobresaltado. Un gesto que desató sospechas inmediatas y que, en cuestión de horas, se viralizó a nivel mundial.

Durante semanas, la escena alimentó titulares, memes y especulaciones. Mientras la esposa de Byron, Megan Kerrigan, borraba discretamente su apellido de su perfil de Facebook, y la vida personal de Cabot y su marido, Kenneth C. Thornby, se veía inesperadamente expuesta, Coldplay guardaba silencio. Hasta ahora.

La polémica Kiss Cam

Ha sido Chris Martin quien, un mes después, decidió abordar el asunto desde el escenario en Kingston upon Hull. Con su característico humor británico, el cantante rompió el hielo: "Gracias por volver después de la debacle", bromeó entre aplausos. Y añadió: "Llevamos haciendo la 'kiss cam' desde hace mucho tiempo y solo recientemente se convirtió en… ya saben. Pero si la vida te da limones, tienes que hacer limonada. Vamos a seguir haciéndolo porque queremos conocer a algunos de ustedes".

La 'kiss cam' de Coldplay destapa por accidente una infidelidad entre compañeros de trabajo, Kristin Cabot, directora de Recursos Humanos y a Andy Byron, CEO, de la empresa de datos Astronomer LR

Unas palabras que, lejos de sonar a disculpa, reivindican la esencia del espectáculo: el show debe continuar. No es la primera vez que Martin juega con la ironía; de hecho, la misma noche del 16 de julio, al ver la reacción de la pareja en pantalla, improvisó: "O tienen una aventura o son muy tímidos". Una frase que, sin proponérselo, añadía leña al fuego.

Hoy, el eco de aquella "kiss cam" aún resuena. No solo puso bajo los focos a dos ejecutivos que jamás imaginaron ser protagonistas de un culebrón internacional, sino que también obligó a Coldplay a posicionarse ante una polémica que trascendió la música. Martin, con su estilo desenfadado, lo ha dejado claro: la "kiss cam" seguirá, porque el espectáculo -y las historias inesperadas que genera- forman ya parte de la liturgia de un concierto de Coldplay.