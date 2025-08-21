Pablo Alborán: «Jamás esa palabra (demisexual) salió de mi boca»

El otoño llega muy caliente para el malagueño Pablo Moreno de Alborán Ferrándiz, más conocido como Pablo Alborán. Es por eso que estos días está tomándose un descanso. En este espacio sabático, LA RAZÓN nos hemos colado en su área más privada, para mantener una entrevista en el festival Starlite Occident, al que acude con su madre y sus mejores amigos: «Ahora, en agosto lo que toca es disfrutar estos días… que después de este mini descanso llega un otoño caliente, muy caliente». El cantautor español cerrará el próximo 7 de septiembre el festival Ibagué, en el Teatro Tolima, de esta ciudad del mismo nombre conocida como la capital musical de Colombia. Sobre el escenario, también estará el productor musical Julio Reyes, ganador de 14 premios Grammy y Latin Grammy con quien Alborán mantendrá un diálogo sobre su trayectoria y los procesos creativos. Pero hay más. Y todo es igual de ilusionante para él que no deja de esbozar una sonrisa a quien escribe estas líneas.

Después de cinco años de estudios cinematográficos, el cantante por fin debuta como actor el próximo 31 de octubre en la serie española «Respira». Alborán ve así su sueño hecho realidad. «¿Viste la primera temporada en Netflix? Me pregunta. «Pues si la has visto prepárate porque esta que sigue es brutal. Una auténtica pasada (risas), ¡ya no me puedo quitar la bata de médico!». Y es que su experiencia vestido con bata de hospital en el «Joaquín Sorolla», junto al resto de protagonistas, como Blanca Suárez, Nawja Nimri, Borja Luna o Manu Ríos, ha impactado al artista. Alborán significa a este medio que esta ha sido una oportunidad de oro para él: « Llevaba estudiando para actor muchos años. Hasta que de repente un día ves que llega la oportunidad. Antes de esto he soportado muchos “noes”, hasta que ha llegado el “sí” y hay que aprovechar esta oportunidad. Me ha abierto los ojos en muchos aspectos, me ha enseñado mucho de mí», declara.

Cansado de los bulos

La euforia hablando de sus proyectos profesionales contrasta con las palabras que dedica a los que se dedican a «hurgar» en su vida personal con especial atención a quienes lo hacen detrás del anonimato de las redes sociales. Pablo, además de seguir con sus baladas, hace una «denuncia» pública en referencia a las redes sociales, de las que dice que «tienen una cara B que cohíbe la libertad creativa» y de cómo a través de ellas y «los medios se juzga sin tener toda la información. Nadie te llama para comprobar los datos, para verificar lo que se ha dicho en el hilo de Internet». De hecho, dice «que la mayoría de las personas no tienen ni idea de quién soy. No conoces a alguien solo por el hecho de que sea un cantante».

A este respecto en la entrevista que realizamos, le preguntamos por la oleada de titulares que ha levantado con su definición de que él se consideraba «demisexual» y quedamos perplejos ante su respuesta: «Aún no he salido del asombro yo mismo cuando lo leí. Mira, te aseguro que yo no me declaré nada. Yo hablo de lo que hablo y luego vosotros os inventáis todo. Jamás salió esa palabra de mis labios y la he leído en todos sitios». El cantante malagueño está harto de que la gente invente de su vida: «Es igual que lo que salió de que un fan me acosaba y me perseguía. Otra mentira. Jamás ha ocurrido y la gente escribe sin tener idea de nada. Por favor, poned rigor en lo que escribís».

Amor y mucha música

Pablo, como es lo normal, solo quiere que se hable de su música y en un futuro próximo, de su nueva faceta como actor. Comenzó a cantar siendo un crío, en Málaga le llamaban «El blanco moreno» y aprendió a tocar el piano y la guitarra, mientras estudiaba en el Liceo francés y su padre le intentaba inculcarle nociones de arquitectura. Un día, que él siempre va a recordar, es el que se cruzó con la cantante Diana Navarro, y a partir de ahí todo empezó a fluir en su particular mundo de concebir la música. Es por eso, que él siempre ha querido que se hable de él por su trabajo, y nunca por sus amoríos u otras cuestiones. Un día él mismo contó en 2023 que había tenido una ruptura que le partió el alma. Y hasta ahí, sin dar detalles. Algunos medios le relacionaron con el también cantante Ricky Martín tras aparecer juntos en un viaje, o con el influencer Pelayo Díaz o el bailarín Giuseppe di Bella. Este mes de agosto se le ha visto acompañado de un amigo con el que alquiló un barco en Marbella. Salieron a navegar y a disfrutar de este tiempo sabático, que el cantante ha elegido para edificar su calma antes de comenzar su otoño salvaje.

2025: un año redondo a nivel profesional

Pablo Alborán prepara su nuevo disco tras lanzar los singles «KM0» y «Clickbait» y ya ha anunciado una gira mundial en 2026 que tendrá parada en las ciudades de Bilbao, Barcelona, Valencia, Madrid, Murcia, Málaga, Sevilla, Granada y A Coruña. «En septiembre ya os contaré por qué ciudad arranco la gira de «Kilómetro Cero», del que estoy disfrutando mucho en los ensayos». De momento, ya podemos escuchar «Clickbait!, el single que ya está en el mercado y que es su trabajo más personal donde combina todo lo que a él le gusta: baladas, ritmos latinos, que es la mayor novedad, y el flamenco, que de alguna manera siempre ha estado ahí.