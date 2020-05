Cayetano Rivera contra Pablo Iglesias: “Usted es la gota que colma el vaso”

Últimamente y desde que comenzase la cuarentena debido a la pandemia del coronavirus, hemos podido ver cómo el torero se ha mostrado más activo que nunca en redes sociales. Cayetano Rivera no se corta y hace pública su opinión política siempre que la ocasión lo merece. Esta vez y referida a las protestas contra el Gobierno que han tenido lugar en la calle Núñez de Balboa, el diestro ha arremetido contra el vicepresidente: “Sr. Pablo Iglesias, usted es la gota que colma el vaso. P.D: Cuando la dictadura es un hecho, la revolución se vuelve un derecho...”.

Sr. @PabloIglesias , usted es la gota que colma el vaso.



P.D: Cuando la dictadura es un hecho, la revolución se vuelve un derecho... pic.twitter.com/t2X4ZQ8hiJ — Cayetano (@Cayetano_Rivera) May 16, 2020

Un polémico tuit que rápidamente le ha convertido en Trending Topic. Pero no es la primera vez que el diestro se convierte en el foco mediático debido a sus declaraciones, recientemente pudimos ver cómo Cayetano salía en defensa sale del líder de Vox, Santiago Abascal, después de que le desearan la muerte en redes sociales: “Hay que ser miserable para utilizar un # con tanto odio como el que se ha utilizado contra Santiago Abascal. No es cuestión de ideología, es cuestión de valores. Y vergonzoso que una red “social” no lo elimine antes de que pueda llegar a ser TT. Todo mi apoyo a ti y a tu familia”.

Hay que ser miserable para utilizar un # con tanto odio como el que se ha utilizado contra @Santi_ABASCAL . No es cuestión de ideología, es cuestión de valores. Y vergonzoso que una red "social" no lo elimine antes de que pueda llegar a ser TT..

Todo mi apoyo a ti y a tu familia. — Cayetano (@Cayetano_Rivera) May 12, 2020

Incluso protagonizó un “rifirrafe” con Sara Sálamo por un tuit en el que la actriz criticaba que Rivera pidiese subvenciones para el mundo del toro ante la crisis del coronavirus. Algo por lo que el marido de Eva González, se vio obligado a defenderse: “No estoy desesperado. Pero sí preocupado por toda la gente que sí lo está porque no tiene para vivir! Y sí, pido esa ayuda al estado para ellos! Además de lo que podamos ayudar entre todos. Viniendo de un sector que recibe más de €70M/año en subvenciones esperaba más comprensión”.