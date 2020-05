Kiko Jiménez desmiente la infidelidad de Sofía Suescun

El novio de Sofía Suescun no se cree las declaraciones de Suso en las que acusa a la navarra de haberle sido desleal y sale en su defensa sin titubeos: “Yo no me lo creo. Sofía me lo ha dicho a mi y yo confío en ella. Suso es un mentiroso”, ha declarado Kiko Jiménez en ‘Sálvame’.

Mientras Sofía Suescun desmiente una de las mentiras de José Antonio Avilés referida a un supuesto beso entre Suso y la tertuliana. El colaborador de ‘Viva la Vida’ salió en su defensa y relató su versión de los hechos en su programa: “Yo juro por lo más sagrado que tú aquel día te abalanzaste sobre mi y me besaste (...) Sofía, fuiste desleal a Kiko conmigo”. “Me besó sin mi consentimiento. Yo estaba soltero, pero mentí para protegerla”, confesó.

Referido al momento en el que sucedió, Kiko Jiménez asegura que se trata del 27 de abril y que por aquel entonces, ambos no estaban juntos y Sofía estaba soltera. Tal y como se puede ver al joven, defiende a capa y espada a su pareja, en la que confía al 100%, y es que parece que la relación entre ambos está más que consolidada.