Suso a Sofía Suescun: "Fuiste desleal a Kiko Jiménez conmigo”

Anoche Sofía Suescun se enfrentó al polígrafo de ‘Sálvame Deluxe’ para descubrir las mentiras que José Antonio Avilés había vertido sobre ella. Desde que era una “fresca” que iba en busca de un futbolista hasta un supuesto beso entre la navarra y Suso Álvarez. Esta última cuestión fue negada por Sofía y el polígrafo le dio la razón.

Pero esta tarde en ‘Viva la Vida’, Suso ha querido confesar lo sucedido aquel día en la sala VIP, en una pausa del programa; tal y como declaró en aquel momento Avilés: “Yo juro por lo más sagrado que tú aquel día te abalanzaste sobre mi y me besaste. Yo me aparte. Solo fue un beso. Yo no tengo nada que perder, Sofía, ¿y tú?”.

Una confesión que echa por tierra las declaraciones de Sofía anoche en el ‘Deluxe’, pero Suso no ha tenido reparo en seguir hablando sobre su relación con la ganadora de ‘Gran Hermano 16’: “Sofía, fuiste desleal a Kiko conmigo”. “Me besó sin mi consentimiento. Yo estaba soltero, pero mentí para protegerla”, ha confesado.

Una bomba que podemos imaginar cómo ha sentado a Sofía Suescun y a su actual pareja Kiko Jiménez, y es que según aclara el catalán “parece ser que aquel día estaba mal con Kiko, tenía dudas, por el tonteo con Estela Grande...”. Pero no contento con eso, Suso ha aclarado que la tertuliana no solo fue desleal a Kiko, también a otras de sus parejas: “Sofía ha sido desleal a todos sus novios en algún momento conmigo. Ha patinado y mentido a todos”, ha dicho.