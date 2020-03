Kiko Jiménez podría haber sido infiel a Sofía Suescun

La noticia bomba saltó anoche durante la gala de ‘Supervivientes’, y el encargado de darla no fue otro que el concursante y periodista, José Antonio Avilés. Se trataba de unas imágenes entre Cristian Suescun y Avilés en la isla, en las que el sevillano le dice al hermano de Sofía que Kiko Jiménez no le es fiel, e insinúa que ese es el motivo por el que a Maite Galdeano no le gusta para su hija. Mientras, Cristian trataba de defender a su hermana, diciendo que su madre “no congenia con ningún yerno". "Se pone celosa, se piensa que le van a quitara a la Sofi”, decía el pamplonés.

Pero no contento con ello, Avilés sacó un as bajo la manga y confesó que Kiko tiene “una amiguita”. "Pregunta a Kiko si conoce el Bar El Jamón, en Jaén, que tiene una amiguita. Hace dos meses y medio fue”, decía el periodista. A lo que Cristian sin dar crédito, respondía que Sofía estaba completamente ciega por amor.

Pero las palabras de José Antonio Avilés no desconcertaron a la protagonista de la historia que, desde plató, se defendió de estas acusaciones. “Mi madre adora a Kiko por encima de todo. No te imaginas la de conversaciones que tienen, primera mentira de José Antonio Avilés. Kiko y yo no nos separamos en ningún momento... Amo a mi amor por encima de todo”, dijo Sofía Suescun.

Otra de las que defendió a la hija de Maite Galdeano y echó por tierra los rumores de Avilés, fue Miriam Saavedra que apoyó el mensaje de Sofía y aclaró que al concursante no se le puede creer absolutamente nada: “Ese señor solo dice mentiras, barbaridades y cosas que no tiene un fundamento”.