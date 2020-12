Así es Eduardo de los Santos, el productor de Rafael Amargo detenido con el alijo.

Eduardo de los Santos, detenido en la operación “Cuervo” junto a Rafael Amargo, la actriz Luciana Bongianino y un íntimo amigo del bailarín es quien guardaba en su vivienda, en el barrio de Ventas (Madrid), el alijo de drogas que ha permitido que se detenga al supuesto “grupo criminal” acusado de tráfico de drogas. Pero... ¿quién es Eduardo de los Santos?.

Para esclarecer la identidad del desconocido productor del último espectáculo de Rafael Amargo y su relación con el bailarín granadino, nos hemos puesto en contacto con personas de reconocido prestigio del mundo de la escena española. Todas las personas consultadas han manifestación la sorpresa que les ha causado saber que el discreto productor ha sido acusado de traficar con estupefacientes ya que “no responde al perfil ni de un traficante ni de un adicto a las drogas”.

Eduardo de los Santos, el productor de Rafa Amargo detenido en la Operación Cuervo

La primera persona con la que nos hemos puesto en contacto es con Esther Alvarado, directora de comunicación de Pentación Espectáculos, empresa que gestiona el Teatro de la Latina en el que, hoy jueves 3 de diciembre, estaba previsto el estreno de “Yerma”, el último espectáculo de Rafael Amargo.

Pentación Espectáculos es una empresa creada en 1988 que está participada por reconocidos profesionales del teatro como José Luis Alonso de Santos, Gerardo Malla, Rafael Álvarez “El Brujo”, Margarita Piñero, Tato Cabal y Jesús Cimarro. Esta empresa teatral, de iniciativa privada, a cuyo frente está Jesús Cimarro, ha puesto en escena más de 200 espectáculos, entre producciones propias y producciones ejecutivas y distribuciones. El prestigio tanto de sus socios como de las producciones que acometen es innegable, tanto que en 2005 recibieron el premio MAX al mejor productor privado.

La jefa de prensa del teatro asegura que “no sabemos si estrenaremos porque los responsables de la producción están incomunicados”

Jesús Cimarro ha delegado en su jefa de prensa la enorme responsabilidad de atender a los medios en esta crisis. Esther Alvarado, totalmente desbordada por la noticia de la detención de Rafa Amargo, nos atendía muy amable por teléfono y aseguraba “que en ningún momento he tenido tratos con Eduardo de los Santos. Todas mis conversaciones al respecto del espectáculo han sido con Rafa Amargo o con Luciana, su asistente personal. La productora del espectáculo es una empresa que se llama “La del Poncho Rojo” y Luciana era la administradora.”

“Nos sorprendió que Amargo viniera con esta productora ya que él siempre ha trabajado con otro productor con el que rompió el pasado mes de febrero”- añade Alvarado. Consciente del desprestigio que supone vincular el nombre de reconocidos profesionales con este escándalo prefiere evitar dar más detalles. Aún así, le preguntamos que tipo de coproducción y acuerdo tenía Pentación Espectáculos como gestor de la sala expositora, El Teatro de la Latina, con los productores de Yerma y nos asegura que lo desconoce: “Los acuerdos de producción no entran dentro de mis cometidos profesionales así que desconozco si van a porcentaje de taquilla o alquilan la sala”.

Dancer Rafael Amargo during 500ATP Open "Conde Godo Trophy" in Barcelona.

Esther nos reconoce que la situación es un caos ya que no hay ningún responsable del espectáculo con el que puedan hablar ya que “presuntamente están todos en los calabozos. En esta situación es complicado que se estrene el espectáculo pero hasta que no podamos hablar con ellos, no sabemos si tendremos función”.

Un conocido de Eduardo de los Santos nos habla de sus orígenes

Parece que, al menos en el teatro La Latina, nadie ha visto a Eduardo de los Santos, el productor del espectáculo Yerma, actualmente detenido. De hecho, las entrevistas de prensa que ha concedido Rafael Amargo para la promoción del espectáculo han sido gestionadas por un reconocido especialista que rompió relaciones con el bailarín el pasado sábado por impago de sus honorarios y que prefiere mantenerse al margen.

Puestos en contactos con otros profesionales de los medios dedicados a la información de espectáculos que prefieren no identificarse, coinciden en que la imputación de Eduardo de los Santos les ha dejado de piedra. “Todos estamos híper sorprendidos. Eduardo es un buen tipo, humilde, sanote y no tiene nada que ver con ese mundo, al menos, no aparentemente. Tú sabes que en este mundillo de los artistas todos sabemos el tipo de vida que lleva cada uno y te puedo asegurar que Eduardo no encaja ni con el perfil del traficante ni con el del adicto.”

Aunque “no tengo una relación personal con él, sólo profesional, tengo amigos que sí le conocen desde hace muchos años. Es un tipo de Castilla y León, de orígenes humildes, apasionado del teatro. No tiene mucho nombre pero sí es conocido en el sector. Tenía una sala en La Latina que se llamaba “Sala Nada” y allí puso en marcha espectáculos de poca envergadura, de teatro base, midiendo mucho los riesgos en sus inversiones. A pesar de que eran obras humildes sin grandes estrellas nunca ha tenido ningún problema de pagos ni mala fama ni en su vida personal ni en lo profesional”.

Lara Dibildos en el cartel promocional de "El Contador del amor", obra producida por Eduardo de los Santos

Le preguntamos sobre el tipo de amistades del, hasta ahora, desconocido productor y responde que “siempre ha tenido la misma casa frente a la plaza de toros de las Ventas. Ahora vivía solo pero conocí a su compañero de piso, un chico al que alquilaba una habitación en su casa. Me ha llamado muy sorprendido porque Eduardo nunca ha tenido relación con el mundo de las drogas y hacía una vida muy normal, nada oscura.”

Sobre su nivel de vida afirma que no era nada ostentoso y que ha empezado desde abajo. “Dudo que se haya forrado porque este negocio es muy complicado. Dejó la Sala Nada y hace unos dos años se metió a producir obras de mayor envergadura. Cuando esta semana me enviaron el dossier de prensa y vi las fotos del espectáculo Yerma y que él era el productor, aluciné. Por un lado, me extrañó porque un espectáculo de baile y música, algo en lo que él no tiene experiencia y luego, porque el elenco no es barato: Rafa Amargo, Blanca Romero y Sara, la hermana de Paz Vega. Las fotos de los tres eran impresionantes y pensé que era una producción que no creía que estuviera a su alcance, en lo económico, para él.”

El contacto de Eduardo de los Santos con famosos y personajes del mundo del espectáculo.

Según nuestra fuente Eduardo de los Santos dio el salto y comenzó a acceder a gente muy conocida hace tres años y medio. En 2016 produce “El contador del amor”, una obra que llegó a protagonizar Ana Obregón y que, finalmente, la ex de Alessandro Lecquio abandonaría. Sería Lara Dibildos quien tomara el testigo bajo la dirección de Cesar Lucendo. Aún hoy, la hija de Jose Luis Dibildos y Laura Valenzuela viaja por España representando esta comedia que trata de una venganza amorosa y mantiene una cercana relación con el productor.

Ana Obregón trabajó en una producción de Eduardo de los Santos

A partir de entonces, según nos cuenta un amigo de Eduardo, el productor comienza a frecuentar a personas muy conocidas. “Él aunque es verdad que deja de lado a sus viejas amistades y empieza a codearse con otro tipo de gente más famosa, nunca se las ha dado de nada. Es muy cercano, humilde y normal. No sé qué tipo de relación tenía con Rafa Amargo ni desde cuándo se conocen pero no puedo creer que esté metido en un tema de drogas. Pero, bueno, en este tipo de temas nadie puede poner la mano en el fuego por nadie”. Continuará...