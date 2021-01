Las fiestas que pudieron ser... y no fueron

Si hay algo que siempre hemos asociado con esta fechas son las celebraciones y, casi siempre, en versión fiesta multitudinaria, especialmente en la noche de Año Nuevo. Pero este pasado 2020 se ha presentado algo distinto y nos hemos perdido muchas de las que teníamos apuntadas a fuego en nuestro calendario de Adviento. Una de ellos es el festival de música electrónica Oro Viejo de Dj Nano en IFEMA, cuya magia especial residía en la nostalgia y que se organizaba siempre en días antes de Nochebuena.

Aitana, de «OT», y Ester Expósito, de «Élite», en Teatro Barceló

Alejandra Romero, duquesa de Suárez, no se ha perdido ni una edición en los últimos años y nos explica: «Además de marcar el inicio de las fiestas navideñas, la música de Dj Nano me transporta a la época en la que empecé a salir...». Nos lo confirma otro asiduo, Fonsi Nieto, amigo del Dj: «Su música nos traslada a nuestra juventud, a la música que escuchábamos cuando éramos jóvenes». O como dice otro íntimo, Diego Osorio, «solo Nano es capaz de conseguir llevarnos a un tiempo que ya no existe. A hacernos disfrutar como a nuestros 16 años en Fun Factory o a los 19 años en Pachá». Y añade que esta fiesta anual es sin duda un punto de encuentro. «Para mí lo mejor es saber que van a estar todos mis amigos y que vas a ver a toda la gente que conoces en un mismo sitio».

María Pombo, Pablo Trapote, dueño de Teatro Barceló, y Pablo Castellano

Ese lugar del que habla es la zona VIP, posiblemente el mejor VIP de España en calidad de producción y de gente. El mismo Dj Nano nos cuenta el quebradero de cabeza para montar las mesas de esta zona privilegiada. «Una gran parte de los que ocupan esa zona VIP se conocen y, a veces, cuando reservan mesa, te piden estar cerca de otra mesa de amigos y esto se convierte en un ejercicio estilo Tetris, hasta que logramos encajar todo. Pero lo conseguimos». Y sí, siempre lo logran con creces. Un apunte. Para algunos, ir a Oro Viejo y no pasar por la cabina es como no haber estado. ¿Y cómo se accede a la cabina? Según Dj Nano: «Es muy complicado, porque no es como una cabina de discoteca, es más parecido a un concierto de una banda de rock. Sobre todo, hay que cumplir un requisito fundamental, que es que yo le quiera mucho», añade entre risas. En su Instagram vemos muchas caras conocidas, así que entre los que cumplen ese requisito están desde el empresario Javier Hidalgo hasta José María Aznar Jr., pasando por Froilán, el actor Maxi Iglesias o el artista Okuda.

Donde sí puedes estar detrás de la cabina es los reservados VIP del Teatro Barceló. Es, sin duda, «the place to be», sobre todo en la semana previa a Fin de Año, cuando se concentran las fiestas más «cool», con los mejores artistas, incluida la de Nochebuena, a la que es imprescindible ir de esmoquin. El truco para que todo el mundo sepa que estabas en la zona noble del club es subir una foto a Instagram y que se vea el logo de Teatro Barceló con las letras al revés. El que sabe, sabe. Y entre los que saben, la «jeunesse doré» madrileña, desde el reparto de la serie «Élite», incluyendo a Ester Expósito y Arón Piper, a María Pombo y su marido, Pablo Castellano.

Fiesta virtual

¿Y dónde dejamos la Navidad sin la mítica comida con amigos? De manera extraoficial este almuerzo suele ser en algún restaurante del grupo Larrumba. Seguramente porque entre sus socios conocen a toda la «jet» de Madrid. Empezaron hace cinco años en su primer restaurante, Marieta, y cada año se ha ido uniendo gente de manera orgánica al almuerzo y a las copas de sobremesa, hasta convertirse en un fenómeno difícil de parar. Hace dos años, se mudaron a Habanera por una cuestión de aforo y ya es una cita inamovible del 24, precena de Navidad con la familia.

En cuanto a las uvas, la vida social se traslada a la montaña y la fiesta más esperada se celebra en las pistas de esquí de Baqueira Beret: la Black Heart. Los que quieren ver y ser vistos se juntan en el escenario del antiguo Pachá, detrás de la cabina. Un mix de público madrileño, desde el empresario Dani Arigita o el restaurador Benji Aparicio, hasta la actriz Alejandra Onieva, con un punto más internacional y que incluye amigos de Barcelona como Alejandra Prat y su marido, Juan Manuel Alcaraz, o el empresario Jonathan Andic, dueño de Mango. Eso sí, una copa y a casa, que al día siguiente hay que madrugar para esquiar.

Lamentablemente, este año no ha sido posible seguir con estas tradiciones fiesteras, pero hay quien ha sabido adaptarse a la pandemia. «Las campanadas de la esperanza» con Oro Viejo han sido en versión «streaming». Una muy buena opción que además ha permitido que todos estuviéramos invitados a la exclusiva cabina de DJ Nano de modo virtual.