Soraya llora las consecuencias de la borrasca Filomena

Soraya Arnelas, como cualquiera otra celebrity, no se ha desnudado en la nieve pero sí ha disfrutado de ella junto a su hija Manuela, y así lo ha querido inmortalizar a través de su cuenta de Instagram, donde ha publicado varias fotos con semejante estampa invernal a sus espaldas.

Pero la cantante ha pasado de la sonrisa a las lágrimas. Y es que la borrasca Filomena nos ha regalado un bonito paisaje blanco, pero pasados los días, ahora sufrimos las consecuencias de tal nevada: hielo en las calles, árboles que no soportan el peso y caen, ciudades colapsadas... Es por ello que Soraya ha mostrado su disgusto por lo sucedido en su jardín.

A través de stories, la extremeña llora las consecuencias de la borrasca: “Os podrá parecer una gilipollez pero estos días cuando he visto los árboles caerse las ramas me daba muchísima pena. Os parecerá una locura pero sentía que estaban sufriendo mucho. Cuando se vaya la nieve, cada vez que los vea me voy a acordar mucho de lo que han pasado estos días. Estas encinas que teníamos por aquí eran súperbonitas y se nos han partido muchísimas ramas”.

“Que también me he acordado de los pájaros estos días, ¿eh? No os penséis, me he acordado de todo el mundo. Son tiempos raros y yo con estas cosas… la naturaleza me da pánico. Tenemos el deber de ayudarnos entre nosotros pero muy poca gente se acuerda estos días de la naturaleza y de los animales, y da muchísima pena”, ha expresado entre lágrimas la cantante. Una sensibilidad que ha sido aplaudida y, a la misma vez, motivo de mofa en redes sociales.