Kamala Harris y su polémico “blanqueamiento” de piel

Kamala Harris vuelve a hacer historia por segunda vez. La primera fue el pasado mes de noviembre tras ser elegida primera mujer vicepresidenta de Estados Unidos, después del triunfo de Joe Biden en las elecciones presidenciales. Ahora, Harris se convierte en la primera persona con su cargo que protagoniza la portada de la revista «Vogue». Hasta la fecha lo habían hecho las primeras damas Melania Trump en 2005, Michelle Obama en varias ocasiones, y la secretaria de Estado Hillary Clinton en 2016.

La revista «Vogue» ha elegido a la vicepresidenta para protagonizar la portada del mes de febrero de su edición estadounidense bajo el titular «Por el pueblo y para el pueblo: los Estados Unidos de la Moda». La abogada posa muy sonriente luciendo un traje negro de la firma Donald Deal y zapatillas Converse, un calzado deportivo que, junto a su inseparable collar de perlas, se ha convertido en su seña de estilo. «Siempre me digo que puede que sea la primera en hacer muchas cosas, pero me aseguraré de no ser la última. Pienso en mis sobrinas, que solo conocerán un mundo donde una mujer es vicepresidenta de los Estados Unidos, una mujer de color, una mujer negra, una mujer con padres que nacieron fuera de los Estados Unidos», expresa la demócrata en un avance que publica en redes sociales el mismo medio.

Pero cuando parecía que se iba a convertir en todo un hito para la historia, la publicación se ha visto empañada por la polémica tanto por su atuendo informal como por el color de piel que luce en las imágenes. El equipo de la vicepresidenta ha señalado que la foto elegida para la portada no es lo que ambas partes habían acordado. Al parecer, de todas las fotos realizadas para el reportaje, la pactada para la portada era una en la que aparece con un traje azul celeste de Michael Kors y no con el «look» más deportivo, que es la que finalmente ha elegido la cabecera. El equipo de Harris asegura que no sabía que la foto había sido cambiada hasta que la revista lo hizo público a través de su Instagram este fin de semana.

Una imagen «descolorida»

«Vogue» publicó ambas imágenes y especificó que la elegida para la edición impresa había sido la de las zapatillas, ante lo que el equipo de Harris expresó su decepción por la decisión de la revista. La portada no solo ha generado malestar en la Casa Blanca, sino también indignación en las redes sociales. Los usuarios de Twitter han montado en cólera, pero no por el «look casual», poco habitual en las políticas norteamericanas aunque tan propio en la vicepresidenta, sino por el tono de piel con el que aparece. Tal y como expresan algunos de ellos, se muestra más clara de lo habitual, «descolorida» incluso. De ascendencia jamaicana e india, el «photoshop» y la iluminación podrían haber hecho de las suyas para mostrar un aspecto más caucásico, algo incomprensible según sus seguidores. Esto ha provocado un nuevo escándalo racial que salpica a la publicación que dirige la londinense Anna Wintour, en numerosas ocasiones bajo el foco de la polémica por asuntos complejos relacionados con el color de piel de sus colaboradores.

Anne Wintour reconoce sus errores

En sus casi 130 años de vida, «Vogue» ha protagonizado varias polémicas raciales, motivo por el que Anna Wintour se disculpó el pasado año: «Sé que no he encontrado suficientes maneras de elevar y dar espacio a editores, escritores, fotógrafos, diseñadores y otros creadores negros. También hemos cometido errores al publicar imágenes o historias que han sido hirientes o intolerantes. Asumo toda la responsabilidad por esos errores».