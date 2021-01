’We Love Flamenco’: El resurgir de la moda flamenca

Lloraba la moda flamenca. Lo hacía de negro, luto riguroso, por las calles de Sevilla el pasado mes de octubre. La pandemia cancelaba ferias y romerías, y el sector sufría. Sufre, en presente. Pero con otro espíritu. Enero renueva ilusiones y aunque de momento el primer semestre se da por perdido, la vacuna arroja algo de luz al final de este pesadísimo túnel. Con esa idea en mente comenzó ayer la pasarela We Love Flamenco. Aunque con formato diferente, como es lógico. Por primera vez en nueve años, los volantes no invadían los salones del Hotel Alfonso XIII de Sevilla y los desfiles comenzaban a retransmitirse en «streaming» a través de su canal de Youtube.

Pasarela 'We Love Flamenco' 2021

Hay que adaptarse para no perder comba. «Eso es así. Si no estás, no existes, y la moda flamenca no puede desaparecer. Los diseñadores lo están pasando fatal». Habla la modelo y empresaria Laura Sánchez, fundadora de esta pasarela junto con su socio, Javi Villa. «Me hace mucha ilusión. Estoy igual de nerviosa que siempre que arrancamos la primera jornada», cuenta entusiasmada. No importa que sea virtual y que no hayan tenido que enfrentarse al ritmo frenético que suele invadir su «backstage». Hay que llegar a la gente como sea. En las primeras horas ya notaron una subida sustancial de seguidores en el canal. «Hemos montado esta edición como si fuera normal, con su programación habitual. Pero la diferencia está en que no es en directo. Es una especie de ’'fashion film’' y los desfiles incluyen declaraciones de los propios creadores para que el mensaje llegue mejor. La financiación la hemos asumido desde la organización directamente, ellos no están ahora para enfrentarse a los gastos que supone desfilar». Inmenso el esfuerzo, motivado por el éxito abrumador de todas sus ediciones y luchadas hasta la extenuación. Laura posa para una foto con el mismo garro con el que se lanza al barro para pelear cada patrocinio.

Laura Sánchez, fundadora de la pasarela 'We Love Flamenco'

Volveremos

Ayer inauguraba Rocío Peralta, la primera de una larga lista de nombres clásicos de esta pasarela, como Lola Azahares, Paco Prieto, El Ajolí o Ventura. «Debo confesar que el hecho de que esta edición haya salido adelante nos ha llamado la atención a todos, en el buen sentido. Son momentos muy complicados y los ánimos se resienten…», cuenta Peralta. Pero está todo pensado al milímetro. La estrategia marcada ha facilitado mucho las cosas: «Salimos con las mismas colecciones del año pasado. Así debe ser. Muchas clientas ya habían adquirido sus trajes para la temporada pasada y no han podido lucirlos, así que no sería justo salir con ideas nuevas. Es una cuestión de fidelidad». Tampoco había músculo financiero para hacerlo. «Este sector mueve mucho dinero en el Sur, pero sacarlo adelante conlleva una inversión que el año pasado no se vio compensada».

La cuestión, en realidad, es no tirar la toalla. «No hay demasiadas expectativas a medio plazo, pero estamos aquí para que la moda flamenca no se muera, la gente tiene que saber que las marcas seguimos aquí. Debemos seguir vivas». A lo mejor, tan vivas que incluso no estaría mal promover la idea de que no hace falta una feria para vestirse: «Algo de eso hay, pero no puedo contar nada...», lanza Sánchez. Esperaremos. Pocos trajes realzan con tanta fuerza la feminidad de una mujer.