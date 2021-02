El duque de Edimburgo está recibiendo tratamiento por una infección

El duque de Edimburgo está “respondiendo al tratamiento” por una infección en la clínica londinense donde fue ingresado la semana pasada, informó este martes el Palacio de Buckingham, que hasta ahora no había aportado detalles sobre los problemas de salud del esposo de la reina Isabel II.

El príncipe Felipe, que cumple cien años el próximo 10 de junio, continúa ingresado en el hospital King Edward VII, “donde está recibiendo atención médica por una infección”, señala la escueta nota de la residencia oficial de la soberana británica y su marido. “Se encuentra cómodo y está respondiendo al tratamiento, pero no se espera que abandone el hospital durante algunos días”, agrega el comunicado del Palacio, que la semana pasada aseguró que el estado de salud del duque no está relacionados con el coronavirus.

El duque de Edimburgo

El príncipe Eduardo, el más joven de los hijos de Isabel II y Felipe, declaró a la cadena Sky News que su padre se encuentra “mucho mejor” tras una semana ingresado. “Está deseando salir” del hospital, describió Eduardo, que aseguró que la Familia Real mantiene los “dedos cruzados” para que se recupere cuanto antes.

La residencia oficial de la jefa de Estado británica insistió la semana pasada en que la hospitalización del duque se debía a mera “precaución” y en que pasaría unos días en “observación” en el centro médico. El sábado, el príncipe Carlos, primogénito de la reina y el duque, viajó a Londres para visitar a su padre en el hospital durante algo más de media hora. EFE