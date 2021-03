Fernández Tapias frente a sus hijos en el juzgado: “Me encuentro muy bien”

Fernando Fernández Tapias se ha enfrentado esta misma mañana al juicio más duro de su vida. Hace menos de un mes, el empresario decidía abandonar las funciones ejecutivas de su Imperio y ceder las riendas de la mayor parte de sus sociedades a su hijo Juan Carlos (38), más conocido como “Tito”, fruto de su matrimonio con Juana Courel. Una decisión que no aceptaron sus hijos mayores Fernando, Borja e Iñigo, fruto de su matrimonio con Chiqui de la Riva, que decidieron denunciar a su padre y pedir su incapacitación, acusando al naviero de no estar en plenas condiciones para tomar ciertas decisiones, como la de su relevo al frente de sus empresas. Una traición que Fefé no se esperaba pero que ha afrontado con entereza y valentía.

Fernández Tapias ha llegado a las 9,30 horas de la mañana al Juzgado de Primera Instancia nº 65, situado en la calle Ventura Rodríguez de Madrid, aparentemente tranquilo, con muy buen aspecto y arropado por su mujer Nuria González. También ha querido estar presente para defenderlo su hijo en común Iván, de 17 años, que ha llegado en silla de ruedas debido a una lesión. Ante las preguntas de los medios que allí nos hemos congregado, el naviero ha contestado en tono jocoso que se encuentra “muy bien, guapísimo”. Y es que a sus 82 años, el gallego confía en que el juez le de la razón frente a la intención de sus tres hijos mayores de incapacitarlo, y no se plantea retirarse de la primera línea de sus negocios; es por ello que seguirá como Presidente Honorífico del Grupo Tapias.

Fernando Fernández Tapias y Nuria González

Poco después, y para declarar como testigo, ha llegado el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, gran amigo de Fernando, sin hacer declaraciones sobre este duro trago para el naviero.

Florentino Pérez sale del juicio de Fernando Fernández Tapias contra sus hijos, en Madrid (España), a 02 de marzo de 2021.

Minutos antes de las 10.00 horas, que es cuando daba comienzo el juicio, los hijos de Fefé, Fernando, Borja e Iñigo han llegado juntos y, muy serios, han entrado a los juzgados para pedir que incapacite a su padre y revoque la presidencia del Grupo Tapias para su hermano Juan Carlos, nombrado por el naviero hace menos de un mes. Todos ellos acompañados por Sandra, la hija DJ del empresario.

Los hijos de Fernando Fernández Tapias llegando a los juzgados, en Madrid (España) a 2 de marzo de 2021

Tras dos horas y media, ha terminado la vista y Fernández Tapias ha abandonado el número 7 de la calle Ventura Rodríguez junto a su esposa e Iván, asegurando a la prensa que ha ido “muy bien”. Momento en el que ha sufrido un pequeño traspié y ha tenido que ayudarse de Nuria y un árbol de la acera para llegar hasta el vehículo que le estaba esperando.

Juicio de Fernando Fernández Tapias

Los hijos mayores del naviero, a su salida del juzgado media hora después, no han querido hacer declaraciones a la prensa, tan solo han negado las preguntas, e incluso han comentado entre ellos que debían haber salido por separado para no llamar la atención de los medios que nos hemos desplazado hasta el Juzgado de Primera Instancia e Incapacidades de la capital.