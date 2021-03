¿Qué esconde Isa Pantoja de su tío Agustín?

Episodios del pasado que Isa Pantoja esconde al resto del mundo, sucesos que le marcaron en su etapa infantil y su adolescencia. Y su tío Agustín es el protagonista de muchos de ellos. Muy mala debía ser la relación del tito con su sobrina para que la segunda prefiera callar lo que, de salir a la luz, se convertiría en un escándalo. Nunca hubo sintonía entre ellos, ni la hay, y el hermanisimo, por lo que cuenta una fuente de “Cantora”, parece ser que “no demostraba el menor cariño hacia Chabelita. La ignoraba como si no fuera de la familia”.

Isa Pantoja y Asraf Beno

Isa, que hoy se encuentra preparando con ilusión su boda con Asraf Beno para el 26 de junio en Marruecos, desea que su madre acuda, a pesar de que, entre los invitados, estará una de sus enemigas irreconciliables, Dulce, la niñera que cuidaba con mimo a la que llama “mi niña”, mientras Isabel Pantoja estaba de gira o vivía más volcada en su madre, su hermano y su trabajo. Quien, con toda seguridad, no sería bienvenido es el que se empieza a conocer como el Rasputín de los Pantoja, la mano que mece la cuna en la finca, un Agustín que no pintaría nada en ese feliz festejo.

Que Isa no era feliz en Cantora” no es nada nuevo, y por eso escapó de aquella “cárcel dorada” en cuanto cumplió una mayoría de edad marcada por su embarazo. No es cierto algo que llegaron a publicar varios medios, y que ella desmiente: “nadie me echó de la finca, me fui yo por decisión propia”.

Ahora tendrá que lidiar con ciertos familiares de Asraf, que se muestran contrarios a su boda, al considerar que Beno debería casarse con una mujer musulmana.