Javier Santos, hijo ilegítimo de Julio Iglesias: “Llegaré al Tribunal de Estrasburgo si hace falta”

Javier Santos (44) vive con incredulidad lo que está pasando. El juzgado de primera instancia le dio la razón y le reconoció como hijo legítimo de Julio Iglesias. Sin embargo, el pasado mes de mayo, la Audiencia Provincial de Valencia revocaba la sentencia y le dejaba sin la legítima filiación del cantante. Ante esto, elevaba la causa Tribunal Supremo, que era el que debía decidir. Sin embargo, Javier ha recibido la mala noticia de que el Supremo duda si admitir el recurso de casación presentado. Concede al abogado de Javier y a las demás partes 10 días para alegar si hay interés casacional. Pero el Supremo aprecia, a priori, que puede ser inadmitido el recurso presentado por los representantes legales. Un sinsentido más.

«Disparate»

Lejos de darse por vencido, ha decidido continuar con la lucha. Tiene claro que conseguirá la filiación que una prueba de ADN ha probado. Recurrirá al Constitucional si no le dan la razón y llegará hasta el Tribunal de Estrasburgo si es preciso. Como nos dice el abogado de Javier Santos, el letrado Fernando Osuna, «la justicia tiene que adaptarse a la genética y a la ciencia, y no al revés, sería un disparate y un escándalo». Osuna cree que hay muchos argumentos para ganar y denuncia la indefensión judicial que está sufriendo Javier con la inadmisión de la prueba de ADN conseguida de Julio José Iglesias y que el propio Julio no ha denunciado por cómo se consiguió. No entiende la disfunción que hay entre tribunales y genética. Además, hace una interesante reflexión: «Si Julio Iglesias necesitase el material genético de Javier Santos para curar una enfermedad solo curable por compatibilidad familiar y poder sobrevivir, ¿se negaría?». Javier contesta nuestras preguntas con tranquilidad. Tiene la conciencia tranquila.

Javier Santos tras presentar la demanda de paternidad de Javier Sánchez a Julio Iglesias en los juzgados de Valencia / Gtres

–Nuevo traspiés judicial…

–Yo la esperanza no la pierdo porque tengo claro desde que conseguí la prueba de ADN que soy su hijo. Solamente es cuestión de tiempo. Mi padre es el que se dedica a estirar esto el máximo posible. El juicio social ya lo hemos ganado. Ahora solo falta que la justicia me dé la razón. Si no es en España, seguro que en Estrasburgo conseguiremos que se reconozcan mis derechos fundamentales como ser humano.

–Su padre sigue poniendo trabas judiciales a la verdad. ¿Cómo lo vive?

–No lo entiendo, ni yo ni nadie. Solamente él tiene la respuesta de por qué niega lo evidente. Hace falta que algún periodista con el valor suficiente sea capaz de hacerle esa pregunta. No creo que lo pueda abrazar, aunque es algo que me gustaría, y mucho.

–Conoce a Julio José y a Enrique. ¿Ha vuelto a tener contacto con ellos desde que inició este proceso?

–Me encantaría tener algún tipo de relación con mis hermanos, pero no solo con algunos, sino con todos. Lo veo imposible. Me parece una utopía ahora mismo.

–¿Espera que en algún momento su padre reconozca sus errores?

–No creo que eso suceda. Me haría mucha ilusión, pero pensar que eso se produzca solamente me hace más daño. Es una pena que me tenga ese odio.

Julio Iglesias y Javier Sánchez-Santos.

–Todo esto lo hizo por su madre, ¿cómo está?

–Tranquila. Le duele ver cómo todos mis hermanos viven una vida con unos privilegios que a mí me fueron negados. Pero trato de tranquilizarla. He recibido mucho amor y eso es lo realmente importante. Ahora tengo una familia maravillosa y estoy centrado en eso.

–Busca que prevalezca la verdad, ¿pero qué espera si gana?

–Siempre he dicho que mi mayor motivación ha sido por limpiar el nombre de mi madre. Eso no quita que yo vaya a dejar de luchar por mis derechos. Quiero que mi hija Angelina tenga unos privilegios que mi padre nunca quiso que disfrutara. Es más, hizo todo lo posible para que no progresara mi carrera como artista.

–¿Se pondrá el apellido Iglesias si la justicia le da la razón?

–Tomaremos la decisión cuando llegue el momento. A veces quiero hacerlo y otras no. Así que prefiero esperar y meditarlo con más tiempo.

Lo que parece claro a estas alturas ya es que Javier Santos podrá ganar un juicio, pero jamás un padre. Julio Iglesias nunca ha ejercido como tal. Ni con él ni con los que nacidos de su matrimonio con Isabel Preysler. «Tuve que elegir entre el público y mis hijos, y elegí a mi público», dijo en una ocasión.