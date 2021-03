Rocío Flores, ¿vetada en el documental de su madre, Rocío Carrasco?

Aún con la resaca emocional de la emisión de la serie documental ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’, una de las protagonistas indiscutibles de esta historia habla a través de las redes sociales para contar su versión de los hechos. En esta ocasión ha sido la propia Rocío Flores la que ha utilizado su cuenta de Instagram para contar cómo vivió ella la reaparición de su madre en televisión después de 25 años de silencio.

”Os hago este video con total libertad desde mis redes sociales para explicar que ayer, con la tranquilidad que una persona puede tener escuchando y viviendo todo lo que yo escuché y viví anoche, intenté entrar en directo durante la emisión del programa para explicar algo y tender un puente una vez más, pero no se vio oportuno, no se me dejó. Hago este vídeo para que la gente entienda un poco el por qué no me he pronunciado” le ha explicado la joven a sus seguidores.

La reacción de Rocío Flores a las duras palabras de su madre

A pesar del sentimiento que Rocío Carrasco ha intentando trasmitir a través de este documental sobre la relación con sus hijos, Rocío Flores deja claro una vez más que ella sí que está dispuesta a tener un acercamiento con su madre a pesar de las verdaderas barbaridades que ha dicho sobre Antonio David Flores.