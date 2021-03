Rocío Flores manda un mensaje de reconciliación a su madre

Bombazo. Una cuenta cercana a Rocío Flores asegura que la joven “quiere ver a su madre para aclarar todo lo que les separa desde hace tantos años. Las declaraciones de su progenitora en su polémico documental le están afectando tanto que está dispuesta a hablar con ella, cara a cara, para reconducir en lo posible su relación”.

Pero quizá no se da cuenta de que el “escándalo familiar” ya no tiene ni freno ni solución, el cisma es más fuerte que nunca, no se pueden borrar de un plumazo sesenta horas de melodramática entrevista. Enjugar las lágrimas y parar las “verdades” es imposible. Ya es tarde para reconciliaciones exprés, tampoco para conseguirlas a medio o largo plazo.

Antonio David Flores, el padre de Ro, es el punto de mira de multitud de críticas en las redes sociales y en el mundo mediático. Calla pero no tiene miedo. Hablará en el juzgado.

Su hija le apoye, pero no ha dejado de querer a una madre ausente. De ahí el mensaje conciliador que le manda usando intermediario. De momento, la antaño Rociíto no manda respuestas, su silencio es significativo, tan solo los cientos de miles de euros que le han pagado en “La fábrica de la tele”, productora del documental, han roto ese silencio de tantos años. Poderoso caballero es don dinero. Pero ya hay quienes oiensan que se están desorbitando determinadas situaciones. Que se exageran algunas cosas para influir en la opinión pública en favor de la hija de “la más grande”, de una Rocío Jurado que, allá donde esté, debe estar sufriendo lo indecible ante un enfrentamiento que ha destrozado a su familia.