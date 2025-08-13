Tierra trágame: Pablo Alborán y sus "fallos de sonido" en un concierto

Después de un parón necesario, Pablo ha vuelto por todo lo alto estrenándose en la serie «Respira», de Netflix, como actor, una profesión para la que lleva preparándose desde 2022 con muchos «casting y muchos noes» y anunciando su gira mundial en el mundo de la música para 2027.

Le pillamos en el concierto del grupo Texas en el festival marbellí Starlite y le preguntamos por su momento embarazoso. El cantautor malagueño nos confiesa que una vez confundió la ciudad dónde estaba cantando, que alegó problemas de sonido, pero que claramente era que se había equivocado. «Fue muy cortante darte cuenta en directo de algo así». No nos revela el nombre de la ciudad porque dice no querer que le ataquen los «haters». Y con su amabilidad habitual se despide no sin referirse a «Kilómetro 0», su nueva balada íntima a piano.