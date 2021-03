Ya hay fecha para el reencuentro entre los príncipes William y Harry

Los dos hermanos apenas han hablado desde la entrevista que el príncipe Harry y Meghan Markle concedieron a Oprah Winfrey, el pasado 7 de marzo. Su conversación telefónica fue calificada por el duque de Sussex de “no productiva”. Sin embargo, parece que la reconciliación todavía es posible, o al menos un acercamiento entre los nietos de Isabel II. Una fuente cercana a la familia real le dijo a Fox News que el duque de Cambridge y su hermano podrían zanjar sus diferencias este verano.

Imagen de archivo del duque de Cambridte y del de Sussex, en 2018, en Londres. REUTERS/Toby Melville/Pool/File Photo

Los dos hijos del príncipe Carlos se reunirán en el Palacio de Kensington el próximo mes de julio para la inauguración de de una estatua en homenaje a su madre, Lady Di. Encargada por sus hijos en 2017, la escultura se instalará el 1 de julio, aniversario de la fallecida princesa de Gales que este años cumpliría 60 años. “La mayor esperanza de reconciliación radica en recordar a su madre. Esto es lo que todavía los une hoy “, dijo Anna Pasternak, biógrafa de la familia real.

El príncipe Enrique con Lady Di en una foto publicada por el palacio de Kensington

El 19 de marzo se publicó Hospital by the Hill, un libro que trata el tema del duelo y por el que el Príncipe Harry firmó el prólogo. En este conmovedor texto, el duque de Sussex se basa en su propia experiencia, él que solo tenía 12 años cuando murió su madre. “En ese momento, no quería creerlo ni aceptarlo, y dejó un gran vacío en mí. Sé cómo te sientes y quiero asegurarme de que con el tiempo este vacío se llene de mucho amor y apoyo. Todos lidiamos con el dolor de diferentes maneras, pero cuando un padre va al cielo, me han dicho que su espíritu, amor y recuerdos no desaparecen. Siempre están contigo y puedes guardarlos para siempre. Creo que eso es cierto “, escribió.