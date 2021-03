Mila Ximénez, ingresada en un hospital de Madrid

Mila Ximénez ha tenido que ser ingresada este lunes en el hospital de La Luz de Madrid, donde están llevando su tratamiento, según recoge hoy la revista ‘Semana’. La periodista se encuentra en plena lucha contra el cáncer de pulmón que le detectaron hace un año.

Ya son varias las semanas que la colaboradora de televisión lleva sin acudir a ‘Sálvame’. Su última aparición fue para hablar de cómo se encontraba y contar que estaba esperando unos resultados médicos importantes y que en función de ello tomaría la decisión de continuar con el tratamiento o dejarlo.

Según informa ‘Semana’, hace un par de semanas se pudo ver a Ximénez disfrutando de la compañía de su hija, Alba Santana, que viajó desde Ámsterdam -dónde reside- hasta España para estar con su madre. “He pasado un mes horrible, que no se lo deseo a nadie. Esto no es vida. Yo tengo fuerzas, pero ahora no puedo”, confesó la periodista en su última intervención en ‘Sálvame’.

Asimismo, Ximénez también comunicó en aquel momento que en dos semanas llegarían unos resultados decisivos en su batalla contra la enfermedad y es que esos resultados le ayudarían a tomar la difícil decisión sobre si seguir luchando para curarse o, por el contrario, dejar de someterse a más tratamientos. Ahora podría haber recibido los resultados de este informe, lo que ha llevado al equipo médico encargado con su enfermedad a tomar la decisión de que la tertuliana ingrese en el hospital.