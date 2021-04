Arévalo y Malena Gracia desvelan sus planes de boda

Disfrutando de su relación como una pareja de quinceañeros, Arévalo y Malena Gracia no descartan planes de boda en un futuro. Cada día más enamorados y felices juntos, ambos reconocieron que después de muchos años de trabajo juntos han encontrado el equilibrio perfecto entre lo profesional y lo personal formando una pareja muy compenetrada. Aunque la Covid-19 no les ha permitido estar todo el tiempo que les gustaría juntos, la pareja no descarta darse el ‘sí, quiero’ ya que no pueden estar más felices del paso que han dado en sus vidas.

Así lo ha confirmado Arévalo a Chance: “Malena es una mujer que quiero mucho, son muchos años y aunque ahora estamos más unidos que nunca esto tiene que terminar con un final bonito”. Aunque por el momento no ha habido una petición de mano formal, ambos están dispuestos a pasar por el altar, “no hace falta hacer eso. Yo solo he dicho que algún día nos vamos a casar, ella está de acuerdo y yo también, pero todo llegará, no podemos hacerlo tan rápido todo”, confiesa.

Según confiesa Malena, lo que sí se plantean en un futuro cercano es la posibilidad de vivir juntos: “Hablamos todos los días veinte mil veces, no hay distancia, pero cuando todo esto pase nos los plantearemos”.

Y es que la pareja se encuentra viviendo un momento muy dulce, tanto es así que se deshacen en elogios el uno con el otro. El humorista considera a Malena “una mujer diez, es estupenda en todos los aspectos, es cariñosa, es muy amiga de sus amigos y sobre todo una mujer de los pies a la cabeza, le gusta ir siempre bien vestida, elegante, no te la encuentras nunca desfavorecida, todo lo contrario”. Mientras que la vedette considera que “él es un caballerazo de los que ya quedan pocos, es cariñoso, es bueno, me quiere, qué más se puede pedir. Con solo una mirada sabemos lo que quiere uno y el otro. Son muchos años de trabajar juntos, de amistad, de querernos, hay mucha unión. No puedo decir más, estamos muy felices”.