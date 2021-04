El fuerte pago al que tendrán que hacer frente Rocío Carrasco y Fidel Albiac

La presencia de Rocío Carrasco en plató no ha dejado indiferente a nadie, ni siquiera a su actual marido, Fidel Albiac, quien decidió participar en el programa a través de una videollamada para hablar con la protagonista y de paso con algunos de los presentes en plató. Un momento insólito. Esta ha sido la primera vez que el abogado conecta en directo con un programa de televisión. Lo hizo desde su residencia ubicada en la urbanización Valdelagua donde vive junto a Rocío Carrasco. Un enclave cuyos chalets se reparten entre dos municipios madrileños: San Agustín de Guadalix y Colmenar Viejo. Allí vive el matrimonio lejos del ruido mediático y lejos también de las miradas de los paparazzis, ya que es la suya una urbanización totalmente privada y con un estricto control de seguridad durante las veinticuatro horas del día. Lo hacen junto con otros 495 vecinos, según los datos publicados por el INE a 1 de enero de 2020. En este selecto enclave del norte de la capital viven también otras caras mediáticas como los actores Javier Bardem y Penélope Cruz y la hermana de ésta, la bailarina y también actriz Mónica Cruz.

Urbanización donde reside Rocio Carrasco en Guadalix de la Sierra, Valdelagua.

LA RAZÓN ha querido investigar cada rincón de este misterioso y lujoso complejo residencial, donde por cierto no reside el televisivo Kiko Hernández que al final optó por otra urbanización del norte de Madrid. Aprovechando esta visita hemos podido hablar con algunos de los vecinos, y aunque la mayoría muestran una actitud bastante discreta, uno de ellos confirma que, lejos de lo publicado en algunos medios de comunicación en todos estos años, los gastos de comunidad mensuales por vecino oscilan entre 280 y 350 euros. No 2.000 y 3.000 como se ha dicho en varias ocasiones. Tampoco es la urbanización más lujosa de Madrid. Sus casas rondan entre 600.000 y 1,5 millones de euros. Su ratio de precios queda muy lejos de otros enclaves «prime» como son La Moraleja (Alcobendas), Puerta de Hierro (Madrid) o La Finca (Pozuelo de Alarcón), entre otras urbanizaciones situadas en la Comunidad de Madrid. No existen grandes casoplones como sí hay por ejemplo en otros recintos privados a las afueras de la capital. Cabe destacar que Valdelagua está a caballo entre dos ayuntamientos, lo que dificulta la gestión de las zonas comunes. Al margen, todo lo que se desarrolla en su interior, tanto el asfalto, árboles, restaurantes o pistas deportivas, son gastos que corren exclusivamente a cargo de los habitantes de las 285 viviendas con las que cuenta Valdelagua. No hay ningún supermercado en el interior, tan solo cuenta con un club social en el que hay un restaurante y dos pistas deportivas. El resto son viviendas independientes, tanto es así que nadie tiene necesidad de verse si no le apetece. Están muy bien estructuradas de cara a garantizar la intimidad de cada propietario.

Urbanización donde reside Rocio Carrasco en Guadalix de la Sierra, Valdelagua.

Reasfaltar

Otro de los vecinos desliza que los presidentes de la comunidad y un grupo de vecinos han tenido una reunión recientemente para tratar un tema que les preocupa a todos desde hace tiempo: la antigüedad del asfalto y el tendido eléctrico. Tanto es así que todos los propietarios tendrán que hacer frente más pronto que tarde a una derrama. Para conocer más detalles sobre todo este asunto este periódico se ha puesto en contacto con Pablo Abascal, dueño de la exclusiva inmobiliaria «Pablo Abascal Team», que trabaja en la zona. «Hay una derrama general en la urbanización. Está aprobada por las 3/5 partes de los vecinos pero todavía no está en fase de ejecución. Quieren asfaltar de nuevo las carreteras y soterrar todo en cableado eléctrico».

Urbanización donde reside Rocio Carrasco en Guadalix de la Sierra, Valdelagua.

Unas reformas que conllevan un elevado coste que, según Abascal, podrían superar los 2 millones de euros. Una cantidad a dividir entre todos los propietarios y dependiendo del punto de participación que tenga cada residente. Es decir, si una parcela tiene más metros cuadrados que otra, pagará más: «Cada vecino tendrá que pagar entre 20.000 y 24.000 euros de media». Un nuevo pago que tendrán que afrontar Rocío y Fidel en la que está siendo la etapa más «explosiva» de la pareja.