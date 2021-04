Nuria March planea ya su boda en Vermont con su novio americano

Su círculo de confianza ya lo sabe: este año habrá boda. Nuria March tiene previsto contraer matrimonio en Estados Unidos con su novio, el empresario americano George Donald Johnston III. Empezaron su relación en 2018 y, si la pandemia lo permite, la pareja quiere sellar su amor en un rancho que tiene él en Vermont, ciudad donde se graduó en Economía y Ciencias Políticas. Esta sería la tercera boda para la comunicadora española de apellido balear especializada en el sector del lujo.

Tras el divorcio de su segundo marido, José María Pasquín, con quien estuvo casada ocho años, Nuria March ha encontrado el amor en este exitoso banquero de inversión y consejero en tres empresas del Ibex 35. Según reza la ficha que tiene colgada de Donald Johnston III Merlin Properties, previamente a la fundación de su propia consultoría, Johnston Associates, entre 1990 y 1992 en Madrid y Londres, trabajó en Salomon Brothers durante 11 años, donde era responsable de la división de banca de inversión para España, Austria, Italia y Portugal desde 1984 hasta 1990; y actualmente es presidente del Yankee Kingdom Advisory y consejero externo del Deutsche Bank. El empresario tiene ya tres hijos y es abuelo, y aunque nació en Colombia, su familia vive entre Londres y Estados Unidos. Nuria ha declarado más de una vez que está encantada con la idea de ejercer de abuela «postiza», algo para lo que le queda aún con Jaime, el hijo que tuvo de su primer matrimonio con Jaime Martínez-Bordiú, que tiene 21.

«Don», como le llaman sus amigos y más íntimos, tiene más de treinta años de experiencia en asesoría estratégica y experiencia en mercados de capital. La empresaria, por su parte, continúa su proyecto como directora de Relaciones Externas en The Apartment Comunicación, un ambicioso proyecto que cubre campos como la comunicación corporativa, turismo, real estate, diseño y la transformación digital. Aunque se les ha visto en varias ocasiones juntos en España y no esconden su amor, la pareja vive su romance con discreción, algo que ha prevalecido siempre en la trayectoria de Nuria March. Tras el confinamiento, en el que permanecieron separados, la pareja ha salido más que reforzada. Para sellar el futuro de esta unión, él le ha comprado un anillo en la joyería Yanes. Jaime, el hijo de Nuria, durante los últimos meses abandonó el hogar en el que vivía con ella en Madrid para marcharse a estudiar Economía en Reino Unido. La relación entre ella y el padre de Jaime ha estado plagada de altibajos no exentos de pasos por los tribunales. Pero, a pesar de las desavenencias, ella siempre ha intentado que su hijo siga ligado a los Franco.

Unido a los Franco

Así, recientemente, la empresaria acudió a la fiesta de los premios «Elle» y declaró que su hijo se llevaba muy bien con todos los Franco. «Yo nunca le he apartado de la familia de su padre, es más, se adoran. Jaime lo vive en la distancia, es otra generación, pero repito que se llevan muy bien todos los primos, al igual que con los de mi familia». Acerca de los últimos acontecimientos ocurridos entre los Franco, comentó que sí estuvo presente en los actos en El Valle de los Caídos. «Es su familia. Tiene que vivir lo que sea, y yo no me interpongo», declaró a Libertad Digital.

La boda en la finca de Vermont se espera que tenga un perfil íntimo, como ya ocurrió con el enlace de Nuria con Pasquín. Entonces se casaron en Madrid por lo civil un viernes con los más allegados. Era octubre de 2007. Convocaron al sábado siguiente a doscientos invitados en Le Garage, un local del barrio de Salamanca de Madrid. Nuria se reunió con sus amigos, entre los que estaban Roberto Torretta, Nieves Álvarez, Carla Royo-Villanova, Kubrat de Bulgaria, Sergi Arola y Marta Sánchez, entre otros.