Alonso Caparrós: “El miedo a recaer sigue, pero en mi mente no cabe ningún tipo de droga”

Cocaína, alcohol y prostíbulos formaron parte de la vida de Caparrós durante años. Un infierno de autodestrucción que el presentador y habitual tertuliano de «Sálvame» plasma con crudeza en su autobiografía, «Un trozo de cielo azul» (Planeta), en la que exprime con total sinceridad la verdad sobre «cómo lo perdí todo, menos la esperanza».

–¿Este libro supone un ajuste de cuentas con el pasado?

–Necesitaba escribirlo. Para muchas cosas, para que sirva de utilidad a quien sea. Y, sí, he ajustado cuentas conmigo mismo y ese pasado que quedó, afortunadamente, muy atrás.

–Analiza sus procesos interiores. ¿En qué estado está?

–En un momento maravilloso y especial de la vida. Con este libro se completa algo muy bonito que me está pasando, que es un renacimiento que me tiene entusiasmado ante el futuro que me queda por delante.

–¿Para olvidar un pasado de autodestrucción?

–Fueron años de mucho sufrimiento, pero me he deshecho de todo ello.

El presentador de televisión Alonso Caparrós presenta un libro sobre sus vida.

–¿Cuándo se da cuenta de que ha tocado fondo?

–En 2017, poco antes de participar en «GH VIP», llegué a un punto de inflexión determinante que me condujo a un cambio de pensamiento y de superar mis realidades.

–¿Se ha convertido en un hombre más espiritual?

–Así es. Pero no hay que confundir espiritualidad con religiosidad. Me refiero a adentrarme en la compasión, la bondad, la empatía... lo que ha sido todo un descubrimiento positivo, y en eso sigo.

–Usted cayó en la adicción a las drogas, frecuentaba prostitutas…

–El padecimiento más grave al que te lleva una adicción tan prolongada como la que sufrí no es el hecho en sí mismo, sino cuando te das cuenta y sufres por esos actos. El perjuicio económico y emocional, ver que la gente a la que quieres y te quiere sufre por ti. Entendí que me enfrentaba a un monstruo contra el que no podía luchar. No me quería a mí mismo, pero sí con locura a los demás. Desgraciadamente, la drogodependencia no te permite expresar tus sentimientos. No podía quererles bien.

–¿Sintió la muerte cerca?

–Es un estado que no se puede contar en unas pocas líneas, porque daría lugar a confusión. Pero sí es cierto que en esos momentos en los que te sientes más cerca de la muerte que de la vida la mente opera de otra manera, se da cuenta de cosas que no corresponden a tu cotidianidad. A la muerte le tenía miedo, y ahora respeto, pero el miedo ya se fue.

–¿La aparición de su esposa Angélica le ayudó en todo el proceso?

–Es una mujer sorprendente, de esas personas que encarnan la bondad, y lo he podido comprobar a lo largo de los ocho años que llevamos juntos por su comportamiento y sus actos. No he conocido a nadie mejor que ella en mi vida. Estoy muy enamorado de Angélica.

–Es padre de dos hijos, llamados Claudia y Andrés. ¿Le reprochan algo?

–En este sentido, nuestras relaciones son muy especiales y delicadas. Siempre fui sincero con ellos y han estado al tanto de todo lo que le ocurría a su padre. A medida que se fueron haciendo mayores tenían más cosas que preguntarme, motivos de enfado y cosas que resolver. Pero todo está en un ámbito de normalidad y nos encontramos en el buen camino.

–¿Acabaron los desafueros con sus padres y su hermano?

–Con respecto a mi familia todo está en perfecta armonía. Tenemos una relación nueva y satisfactoria. Hablo con mi padre todos los días y ayer mismo lo hice con Andrés. El enfrentamiento que tuve con mi padre, que podía suponer el fin de los tiempos, nos sirvió para construir la armonía que hoy tenemos.

–¿Teme una recaída?

–Hay miedo, pero es un miedo inteligente, de respeto, control y mucho cuidado. Eso está ahí siempre, queda relegado pero sigue latente, aunque en mi esencia, mi mente y mis pensamientos no cabe ningún tipo de droga, ni nada sobre lo que fue mi vida anterior. «La sombra», como yo la llamo en el libro, está controlada y vigilada.

–Mucha gente con adicciones le llama para pedirle consejo.

–Sí, aunque siempre les remito a los especialistas. Eso es muy importante. No quiero que crean que tengo la solución a todos los problemas referidos a la drogodependencia. El primer paso para salir es ponerse en manos de los mejores especialistas.